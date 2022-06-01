Поздравление Главы Чувашии Олега Николаева с Днем медицинского работника

Олег НИКОЛАЕВ, Глава Чувашской Республики:

Уважаемые работники здравоохранения и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Вы посвятили себя самой гуманной профессии – оберегать главные ценности, дарованные человеку, — жизнь и здоровье. И для каждого из вас она стала настоящим призванием.

В сфере здравоохранения Чувашии работают настоящие профессионалы, во многом благодаря которым последовательно улучшается качество медицинской помощи населению. Тому подтверждение – достигнутые результаты. В Чувашии самый низкий показатель младенческой смертности в стране. Наш регион – в числе лидеров по цифровой зрелости в здравоохранении. Мы же – лучшие по количеству приверженцев здорового образа жизни.

Перед нами стоит задача – повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи, дальнейшее улучшение лечебного, консультативно-диагностического и реабилитационного направлений. Для этого в регионе внедряются современные технологии на основе последних достижений медицины, укрепляются связи с ведущими научно–исследовательскими институтами, ведется работа по строительству новых объектов.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» за счет «бережливых технологий» значительно улучшены условия оказания медицинской помощи в половине поликлиник Чувашии. Полностью выполнена федеральная программа обновления детских поликлиник. Растет число медпомощи, оказанной санитарной авиацией.

Сегодня все фельдшерско-акушерские пункты подключены к сети «Интернет», все медицинские организации – к телемедицинской сети. Это позволило в полтора раза увеличить число консультаций со специалистами федеральных клиник, а с республиканскими клиниками – в 3,5 раза.

В этом году продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. Ведется строительство трех фельдшерско-акушерских пунктов, четырех врачебных амбулаторий, двух офисов врача общей практики.

Всего до конца года будет отремонтировано 37 объектов первичного звена в сельской местности, начнётся строительство крупной поликлиники в Канашском районе.

Есть успехи в практической реализации поддержанного Президентом страны проекта по возведению нового комплекса Республиканской клинической больницы – современного больничного городка. С появлением этого объекта у жителей Чувашии будет больше возможностей получить качественную медицинскую помощь у ведущих специалистов различных профилей в одном учреждении, в соответствии с самыми современными стандартами в условиях стационара «замкнутого цикла».

В планах также – строительство лечебно-диагностического корпуса Республиканской детской клинической больницы и центра высокотехнологичной радионуклидной и лучевой медицины Республиканского клинического онкологического диспансера.

Уважаемые медицинские работники! Благодарю вас за высокое служение и ответственность, самоотдачу и милосердие, которые вы проявляете и в экстренных, и в повседневных условиях. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть забота, которую вы дарите людям, вернется к вам сторицей!