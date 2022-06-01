COVID-19: цифры и факты

По данным стопкоронавирус.рф на 15 июня, в Чувашии зарегистрировано 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 80550 жителей республики. Умерли 4646.
Опубликовано: 15 июня 2022 г.
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