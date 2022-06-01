Торговать землей не будем

Продление аренды земельного участка и его приватизация теперь возможны без проведения торгов.

В последнее время законодатели приняли много изменений в сфере недвижимости и земельных отношений. В частности, появилась возможность продлевать аренду земельных участков, находящихся в республиканской или муниципальной собственности, без торгов. Достаточно соблюсти два условия. Во-первых, земельный участок должен быть предоставлен в аренду органами государственной власти или местного самоуправления, а во-вторых, арендатор не должен нарушать требования земельного законодательства.

«В последнее время в Управление Росреестра по Чувашии чаще стали поступать запросы от районных администраций на предмет выяснения информации об отсутствии (наличии) земельных нарушений у арендаторов участков, — поясняет заместитель руководителя регионального управления Росреестра Татьяна Васильева. — Сделка может состояться при условии, что органы земельного надзора не выявили никаких нарушений в обращении с землей или нарушения уже были устранены. В управление уже поступило более 50 таких запросов».

Такие же правила с 9 апреля 2022 года распространяются на приватизацию садовых, огородных и полевых участков, находящихся в республиканской или муниципальной собственности. Также обязательно соблюдение условия об отсутствии земельных нарушений в период аренды. Заявление о предоставлении арендуемой земли в собственность без проведения торгов подается в орган, предоставивший участок в пользование, или через МФЦ. В заявлении необходимо указать персональные данные (ФИО), место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Также надо указать кадастровый номер земельного участка, вид права, на котором заявитель желает стать его владельцем, цель использования земельного участка, почтовый или электронный адрес для связи. Срок рассмотрения заявления сокращен с 30 до 14 дней, сообщили в управлении.