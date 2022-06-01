На «зебре» рулит пешеход

В случае наезда на пешеходном переходе вина водителя очевидна.

Самая безопасная для пешехода по логике вещей часть дороги — пешеходный переход — может представлять для него же угрозу. Причина до банального проста и, казалось бы, всем давно известна, но трагедии тем не менее происходят довольно часто.

Один из недавних примеров — наезд возле остановки общественного транспорта «Шорчекасы» в Чебоксарском районе вечером 5 июня. Житель близлежащего населенного пункта, видя, что две автомашины его пропускают, смело вышел на «зебру» и был сбит «Ладой Гранта», набравшей скорость на полосе разгона. 42-летний пешеход получил смертельные травмы, а в отношении водителя, решившего объехать «пробку» перед нерегулируемым пешеходным переходом, возбуждено уголовное дело.

Предполагаемый виновник ДТП осознанно пошел на нарушение правил, предписывающих снижать скорость, приближаясь к «зебре». В момент аварии 36-летний подозреваемый был абсолютно трезв. В этом ДТП пострадала и его 14-летняя дочка: после наезда на пешехода «Гранта» врезалась в стоявшую на обочине «Тойоту»…

При аналогичных обстоятельствах в ноябре прошлого года возле дома по улице Энгельса в Чебоксарах была сбита 35-летняя жительница города. Заметив ее возле пешеходного перехода, водитель «Газели» притормозил, но когда молодая женщина почти уже перешла дорогу, нашелся «умник» на «Форде Фокус», который стал объезжать «ГАЗ» слева и сбил пешехода. В результате происшествия горожанка получила серьезную травму ноги, довольно продолжительное время ей пришлось провести в больнице.

Но виновник ее несчастий поначалу отреагировал довольно странно. Вместо него телефонные переговоры с пострадавшей вел родственник, который настаивал, чтобы женщина «не портила молодому парню судьбу» и согласилась на мировую. При этом наезда якобы никакого вовсе не было, а она сама упала на проезжей части по непонятной причине и сломала ногу. На таких условиях жертва ДТП обсуждать «перемирие» отказалась. Тем более что родственник 32-летнего уроженца Грозного и вовсе перешел к угрозам, что потерпевшая иначе вообще ничего от них не получит.

Исходя из этих обстоятельств, отдел по расследованию ДТП Следственного управления МВД по Чувашии вышел в суд с ходатайством избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста, чтобы он не мог оказывать давление на другую сторону по уголовному делу. Материалы по обвинению фигуранта в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ), направлены в Ленинский районный суд г. Чебоксары.