«Песни России» объединяют народы

Марафон национальной песенной традиции проходит в Чувашии.

Как говорится — ноги сами идут в пляс… 12 июня, в День России, Красная площадь в Чебоксарах «отрывалась» от всей души. Фестиваль-марафон «Песни России» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной — прекрасный повод с чувством гордости за свою страну и родную Чувашию воспеть Родину.

Основной документ — в День России

«Мы с вами — потомки великого народа — Российской Империи, Советского Cоюза, Российской Федерации. Мы всегда знали, кто мы такие, и могли отвечать тем, кто приходил к нам со злом», — эти слова Главы республики Олега Николаева задали общий тон празднованию Дня России на чебоксарском заливе.

В этот день не могли не вспомнить и Вышитую карту России, рожденную в Чувашии, которая была грандиозно представлена в Чувашской филармонии незадолго до всероссийского праздника. Правда, на Красной площади показ карты прошел в формате видеопрезентации, но суть идеи, масштаб проделанной работы и «крутость» полученного результата были раскрыты в достаточной мере. Пожалуй, в Чувашии не осталось ни одного человека, кто бы ни слышал про Вышитую карту России, в том числе благодаря и нашей газете.

«Мы сделали большую и значимую работу, которая нас объединила вокруг идеи представить страну на одном полотне, отразив многообразие национальностей, а самое главное — единство и мощь нашей страны», — прокомментировал Олег Николаев.

В свою очередь Надежда Бабкина тепло отозвалась и о чувашском народе, и о регионах, принимавших участие в создании карты: «Эта карта вылилась из маленькой республики, где живет дружелюбный народ, трудяги, люди, любящие свою территорию, страну. Каждый регион вложил свою любовь, добро и генетику. Мы тоже участвуем в формировании нашей сильной и непобедимой страны — России. Давайте гордиться и ценить нашу жизнь».

Не остались без внимания и юные россияне. В четырнадцать лет каждый молодой человек получает основной документ гражданина страны. В главный праздник страны — День России, двенадцать молодых чебоксарцев получили свои паспорта из рук Главы региона и народной артистки Надежды Бабкиной. Этот день ребята точно запомнят надолго!

Поет душа!

…Этот голос не перепутаешь ни с каким другим. Ее песни неразрывно связаны с Россией, а творчество вызывает интерес как у людей старшего поколения, так и у молодежи. Это Надежда Бабкина — основатель и художественный руководитель вокального ансамбля «Русская песня», советская и российская народная и эстрадная певица.

Изюминкой празднования Дня России стало выступление музыкальных коллективов в рамках фестиваля-марафона «Песни России» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. Фестиваль объединяет национальности, народы большой страны. Свои музыкальные номера показали Московский государственный ансамбль «Русская песня», губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп», ансамбль «Россияне», балет «Живая планета», фолк-рок группа «После 11» и дуэт аккордеонистов «Братья Бондаренко».

Фестиваль-марафон примечателен также тем, что в нем принимали участие и местные исполнители, и коллективы. Вместе с московскими гостями на сцену вышли артисты фольклорного ансамбля «Уяв», ансамбля народного танца «Илемби», детского ансамбля народного танца «Суварята», Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца и гвардейского казачьего народного ансамбля «Раздолица».

Вот такой мощный музыкальный десант «навел шороху» в столице республики. Зрители невольно начинали подпевать и пританцовывать. Удивительно, как удавалось себя сдерживать сотрудникам правоохранительных органов, следившим за порядком. Зато обычные чебоксарцы и гости столицы себя не сдерживали!

Стоит сказать, что за день до этого фестиваль-марафон «Песни России» с Надеждой Бабкиной с большим успехом прошел в Янтиковском районе, где также выступили местные музыкальные коллективы. Зрителей было больше, чем жителей в селе Янтиково, — люди приезжали из соседних районов. Радостные эмоции зашкаливали, и этот заряд положительной энергии наверняка еще долго будет радовать сельчан.

В целом и День России, и марафон-фестиваль показали, что мы, «…от Волги до Енисея», разные, но составляем одно неразрывное целое. Будь то праздник или общее большое дело. И главная песня нашей страны — Гимн Российской Федерации в великолепном исполнении Надежды Бабкиной, которой подпевали сотни зрителей на Красной площади, — тому подтверждение.

Вышитая карта России хорошо дополнила музыкальные номера, исполненные на главной сцене Чебоксар. Фото Олега Мальцева