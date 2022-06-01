На праздник спорта — в Чебоксары

На хоккейной арене собрались именитые спортсмены, звезды эстрады и кино.

Не просто так на днях столицу нашей республики посетил целый десант известных отечественных спортсменов, журналистов, звезд эстрады. Знаменитого советского хоккеиста Александра Якушева, легенду футбольного «Спартака» 1990-х Александра Мостового, символ «Локомотива» 2000-х Дмитрия Сычева и даже участника группы «Иванушки International» Кирилла Андреева все желающие могли увидеть на хоккейном турнире «Кубок Единства», посвященном Дню России и 75-летию отечественного хоккея, который прошел на льду комплекса «Чебоксары Арена».

Бескомпромиссная борьба до последних секунд, масса болельщиков, жаждущих получить автограф или фото на память со звездами отечественного спорта, эстрады, журналистского цеха. Такая «внутренняя кухня» окружала соревнования.

Любимая игра

…Пока болельщики наслаждались атмосферой красочной церемонии открытия перед первым матчем турнира между «Легендами хоккея» и чебоксарским «Динамо», сами хоккеисты получали последние наставления от тренеров команд. Конечно, турнир без профессионального статуса, но его победителя ждал красивый кубок. Вообще в составе легенд отечественного хоккея все игроки как на подбор — Олег Кваша, Сергей Светлов, Федор Канарейкин, Сергей Шепелев, Ирек Гимаев. Кто-то смог поиграть в командах Национальной хоккейной лиги, у кого-то за плечами серьезные успехи на тренерском мостике — так, тот же Канарейкин в роли главного тренера приводил к золотым медалям чемпионата России по хоккею магнитогорский «Металлург» в 2007 году.

Также в красно-белых цветах на лед «Чебоксары Арена» вышел и Андрей Николишин, который за время профессиональной карьеры даже успел сняться в эпизоде художественного фильма «Брат-2». Если говорить о хоккейных навыках, то Андрей Васильевич долго и успешно играл в Национальной хоккейной лиге, но потом вернулся в Россию. После профессиональной карьеры Андрей Николишин не повесил коньки на гвоздь, а продолжил играть в хоккей на любительском уровне.

«Впечатления от игр положительные. Многие из тех, кто выходил против нас на лед, — это настоящие любители, которые в свободное от работы время находят возможность тренироваться и играть. Жалко, что не так много зрителей, но поддержка людей, которые пришли, была отчетливо слышна. Мы постарались не ударить в грязь лицом, — рассказал Андрей Николишин. — У нас у всех есть какой-то род деятельности помимо хоккея, но все равно вся наша жизнь связана с этой замечательной игрой. Приезжать на такие турниры только в радость — это огромная честь. Популяризация хоккея — это наш главный посыл, который мы должны нести в регионы».

Конечно, многие зрители пришли поддержать чебоксарское «Динамо». Кстати, ворота коллектива защищал тренер голкиперов «богатырей» Алексей Трофимов. В матче с легендами нашей команде борьбу навязать не удалось — игра завершилась со счетом 9:2 в пользу звезд отечественного хоккея, но одну из динамовских шайб забросил Юрий Долгов, за которого персонально держали кулачки его воспитанник Кирилл Анциферов вместе со своей бабушкой Татьяной Аристарховой.

«Я живу недалеко от спортивной арены и увидела, что скоро здесь пройдет классный турнир. Решила прийти и посмотреть на легенд отечественного хоккея. Это настоящий праздник спорта!» — воодушевленно отметила Татьяна Аристархова.

«Поддержка трибун чувствовалась не только на основной арене, но и на тренировочной, где игры проходили. Главное, что мы устроили шоу для болельщиков! — сообщил Юрий Долгов. — Впечатления только положительные, приехал звездный состав».

Как спорт расширяет кругозор

Практически без передышки спустя час после матча с легендами хоккея динамовцы вышли на лед уже тренировочной арены на игру против коллектива «Роспресса». И тут яблоку негде было упасть — болельщики стояли в очереди за автографами рядом со скамейками игроков даже во время матча. За команду российской прессы играли известные комментаторы Роман Скворцов, Виталий Магранов, Артем Божко, знаменитый в прошлом футболист Дмитрий Сычев, который не так давно вел блог на видеохостинге YouTube в соавторстве с еще одним популярным журналистом Денисом Казанским. И вот дружной командой коллектив «Роспрессы» в упорной борьбе все-таки дожал динамовцев со счетом 7:5.

Одним из главных творцов успеха стал Казанский, сделавший хет-трик (забросил три шайбы. — Прим. ред.) и добавив еще две голевые передачи. Вообще за плечами Дениса Олеговича уже сотни, если не тысячи, репортажей с разных стадионов мира — его голос знаком практически всем любителям спорта в России.

Как выяснилось, Денис Казанский вполне мог пойти по другому пути и стать хоккеистом. «Я с детства в спортшколе занимался хоккеем. Когда встал вопрос между спортом и образованием, я выбрал образование, — рассказал Денис Казанский. — Мешают ли мне занятия хоккеем в основной деятельности? В нашей профессии очень важны любознательность и любопытство, и путешествия с нашей командой расширяют кругозор. Мы побывали в тех местах, где без хоккея никогда бы не оказались».

2500 километров — не расстояние для хоккея

Еще одними гостями хоккейного праздника в нашей республике стала команда «Бочкари» из Алтайского края. Они приехали из одноименного села с населением чуть больше 1300 человек, преодолев расстояние в 2500 километров. Несмотря на то что основная часть жителей Бочкарей работает на пивоваренном заводе, у них есть сразу две любительские хоккейные команды в категориях 18+ и 40+.

«Мы прилетели с Алтая на самолете до Москвы, а потом до Чебоксар. В пути находились 8 часов. Я впервые у вас в столице республики — хороший, красивый город. Мы съездили на экскурсию по популярным местам Чебоксар, — поделился впечатлениями нападающий команды «Бочкари» Никита Кайгородов. — После финала ночной хоккейной лиги мы приехали и уже были в отпуске — хоккейный сезон вроде закончили, но тут начальник команды собрал коллектив и сказал, что мы едем на «Кубок Единства». Цель? Всегда одна — первое место. Какой смысл выходить на площадку, если не для того, чтобы выиграть?» Победить «Бочкарям» в итоге не удалось, но они оставили серьезный след в памяти у чувашских болельщиков.

По прозвищу Царь

Раньше всех из состава звездной делегации в Чебоксары прибыл Мостовой. За сутки до старта фестиваля двукратный чемпион СССР, а также победитель молодежного чемпионата Европы охотно раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими. Их было много — не каждый день в Чебоксарах бывает звезда европейского футбола, в самой Испании ему присвоили прозвище Царь и хотели установить памятник.

«Я не знал, что здесь цвета красно-белые и название стадиона — «Спартак». Детишки в спартаковской форме вдохновили в три раза сильнее. Ребята — молодцы! Они действительно любят футбол, и особенно приятно, что еще помнят меня. Хотя я уже много лет, как не играю», — сказал Мостовой корреспонденту «Советской Чувашии».

Звездного гостя внезапно попросили показать мастер-класс: пробить по воротам с 11-метровой отметки. Мостовой сначала отказался — пожалел не предназначенные для «краш-теста» кроссовки. Но нашел компромиссный вариант: сам встал в ворота. И попросил, чтобы ему били с чуть более дальнего расстояния — с линии штрафной площадки.

Навыки вратаря Александру почти не понадобились: разволновавшиеся юные футболисты чебоксарского «Спартака» долго не могли попасть в створ ворот, один раз пробили прямо в Мостового (тот мяч поймал). А вот еще один удар оказался не берущимся — мяч влетел в верхний угол ворот. Тут у Царя проснулся азарт бьющего, он снял кроссовки и в таких же, как и обувь, белоснежных носках пробил дважды в один и тот же нижний угол — по разу для каждого из вратарей нашего «Спартака». Отразить эти удары чебоксарские парни не смогли.

Кстати, «дебютная» поездка Мостового в Чебоксары едва не сорвалась в самый последний момент. По пути на Казанский вокзал в Москве Александр попал в гигантскую пробку и чуть не опоздал на поезд. «Нервотрепка страшная была, хотелось все бросить. Но, слава богу, подфартило, я еле успел, сел в поезд и расслабился. Доехал прекрасно, в Чебоксарах отлично встретили, погода — замечательная. Прекрасный стадион, прекрасная обстановка!» — сказал Мостовой «СЧ».

Первый триумфатор «Кубка Единства»

На турнире в Чебоксарах Мостовой защищал цвета команды Ghostbusters, где компанию ему, в частности, составили Кирилл Андреев, актеры Иван Мулин, Тимур Ефременков. Выиграв оба матча в своей группе, команда дошла до финала, где встретилась со сборной «Легенды хоккея».

Результат финальной игры — 3:0 в пользу «Легенд хоккея», они стали первыми в истории победителями «Кубка Единства». Голы записали на свой счет Олег Кваша и (дважды) Роман Ильин.

В матче за третье место играли «Роспресса», составленная из известных российских журналистов и усиленная футболистами Романом Широковым и Дмитрием Сычевым, и московская команда ветеранов подразделений специального назначения «Гранит». Руководитель «Гранита» Николай Иванов, как сообщалось, и есть организатор фестиваля.

Итоговый счет — 3:1 в пользу «Роспрессы». Авторы голов в ее составе — Роман Широков, Денис Казанский, Алексей Бадюков. В составе «Гранита» точный бросок нанесла Анастасия Каменева. В игре за пятое место чебоксарская команда «Динамо» победила барнаульских «Бочкарей» — 6:3. В нашей команде отличились Владимир Иракин, Александр Григорьев, Сергей Карягин, Денис Систейкин, Анатолий Тарабанов, Сергей Шулаев.

Как шестилетний сын Судзиловской выручил «Легенд»

Финальным аккордом яркого спортивного праздника стал гала-матч, в котором команда «Легенды хоккея» (во главе с Якушевым на тренерской скамье) играла против сборной всего турнира. Участники матча порадовали зрителей разнообразием голов, общее число которых достигло двенадцати — 6:6. Могло быть и больше, реализуй Дмитрий Сычев свои моменты. Одну из шайб забросил шестилетний хоккеист Майк — сын известной актрисы Олеси Судзиловской. Он реализовал буллит и помог «Легендам хоккея» отыграться. Сама Судзиловская уже своим присутствием на «Чебоксары Арене» вызвала у публики восторг.

Помимо нее, объектом внимания у коллекционеров автографов стал и актер Тимур Ефременков, известный, к примеру, по телесериалу о хоккее «Молодежка». Он активно подпевал Гимну Чувашии, когда тот звучал на арене. «Воспользовался подсказкой в виде текста на табло», — объяснил он «СЧ».

Дословно ДМИТРИЙ СЫЧЕВ, футболист, бронзовый призер чемпионата Европы-2008: «У меня есть большой опыт выступления на разных турнирах. Организация турнира в Чебоксарах перекрывает все. Ну и состав участников, конечно: ни разу не играл против легенд прошлого, которые обыгрывали Канаду в 76-м. Матч против них на групповом этапе стал самым запоминающимся. Здесь спортивный принцип был на первом месте, обе команды хотели играть в полную силу. В Чебоксарах успели посмотреть набережную, площадь. Красивые виды, конечно. Интересно узнать историю вашего края!» АЛЕКСАНДР ЯКУШЕВ, хоккеист, двукратный чемпион Олимпийских игр, семикратный чемпион мира: «Всех поздравляю с Днем России! Желаю всем здоровья и счастья. Надеюсь, что этот турнир станет традиционным». ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ, министр спорта Чувашии: «Кубок Единства», который собрал на льду «Чебоксары Арена» большую дружную семью единомышленников — людей разных профессий и возрастов, искренне увлеченных одним из самых зрелищных и захватывающих видов спорта — хоккеем. Хочу сказать спасибо всем за этот праздник. «Кубок Единства» подарил незабываемые эмоции жителям Чувашии. Мы едины, мы сильны, мы непобедимы!»

Кстати

Известные журналисты Антон Верницкий, Денис Казанский и Роман Скворцов встретились со студентами отделения журналистики ЧГУ. Диалог получился живым, вопросы студентов — полемическими. Гости рассказали о своем творческом пути, направили на него будущих коллег, разъяснив современные издержки профессии. Поделились занимательными фактами: так, в Чебоксарах спортивных журналистов Казанского и Скворцова узнавала в основном молодежь, корреспондента общественно-политического Первого канала Верницкого — куда более зрелые люди. А студентка, чемпионка Универсиады и участница Олимпийских игр по фристайлу Лана Прусакова призналась, что время действий санкций на российский спорт вхолостую тратить не собирается и будет пытаться раскрутиться как тележурналист. Вполне возможно, скоро мы ее увидим на федеральных каналах уже с микрофоном: гости заинтересовались ее кандидатурой.

Николай Архипов, Владимир Нардин