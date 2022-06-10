До нарушителей — с ветерком, но без бензина

На страже правопорядка — экологичный транспорт.

«Да это же самые настоящие гольфкары» — не перестают восхищенно удивляться случайные прохожие и делать снимки на камеры мобильных телефонов. Самокатами, велосипедами и роликами на Московской набережной горожан уже давно не удивишь, а вот патрулирующие территорию «полицейские» электрокары здесь еще многим в диковинку.

На днях на набережной Волги правоохранители вместе с представителями городской администрации продемонстрировали техническую новинку, которая отныне будет курсировать в одном из любимых мест отдыха горожан и гостей столицы. До этого два новеньких красавца-электрокара марки «Voltus» около недели радовали глаз горожан, то и дело появляясь на случайных фотографиях в социальных сетях.

Интерес публики к белоснежным машинам не случаен. Чебоксарская полиция впервые обзавелась таким компактным и экологически чистым видом транспорта. По словам заместителя главы администрации города Чебоксары Андрея Петрова, перед тем как приобрести электромобили, мэрия детально изучила практику аналогичных покупок в других городах России.

Да и сама покупка не оказалась спонтанной. Ранее, до пандемии, на Московской набережной за сезон отдыхали более двух миллионов горожан и гостей столицы, проводилось более 80 самых разных мероприятий. Во избежание роста числа правонарушений в мэрии разработали план действий по обеспечению правопорядка. Одним из них и стала закупка электромобилей.

«Только в прошлом году на набережной Волги было выявлено свыше двух тысяч административных правонарушений», — рассказал начальник УМВД России по городу Чебоксары майор полиции Александр Темнов. Поэтому электрокары станут хорошим подспорьем для патрулирующих полицейских — они смогут обеспечить максимально быстрое реагирование на сообщение о происшествии и оказание помощи гражданам.

Приобретенные машины развивают скорость до 25 км в час и способны проехать без подзарядки до 100 километров — этого вполне достаточно для патрулирования Московской набережной протяженностью шесть километров. Во вместительном салоне есть все для удобного проезда: сиденья оснащены подголовниками и ремнями безопасности. Помимо этого, электромобили оборудованы как кондиционером, так и печкой, что «будет весьма комфортно не только для полицейских, но и для нарушителей», — отметили в ведомстве.

Работают электрокары от аккумуляторов, которые, в свою очередь, можно подзарядить от обычной розетки. Для удобства эксплуатации технические помещения для «питания» расположены на набережной. Патрулировать на новых машинах будут четверо полицейских — по два сотрудника на каждый электромобиль. Пока неизвестно, как электромобили будут работать зимой, но для них уже приобретены комплекты зимней резины.