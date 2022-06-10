До нарушителей — с ветерком, но без бензина

На страже правопорядка — экологичный транспорт.
«Да это же самые настоящие гольфкары» — не перестают восхищенно удивляться случайные прохожие и делать снимки на камеры мобильных телефонов. Самокатами, велосипедами и роликами на Московской набережной горожан уже давно не удивишь, а вот патрулирующие территорию «полицейские» электрокары здесь еще многим в диковинку.
На днях на набережной Волги правоохранители вместе с представителями городской администрации продемонстрировали техническую новинку, которая отныне будет курсировать в одном из любимых мест отдыха горожан и гостей столицы. До этого два новеньких красавца-электрокара марки «Voltus» около недели радовали глаз горожан, то и дело появляясь на случайных фотографиях в социальных сетях.
Интерес публики к белоснежным машинам не случаен. Чебоксарская полиция впервые обзавелась таким компактным и экологически чистым видом транспорта. По словам заместителя главы администрации города Чебоксары Андрея Петрова, перед тем как приобрести электромобили, мэрия детально изучила практику аналогичных покупок в других городах России.
Да и сама покупка не оказалась спонтанной. Ранее, до пандемии, на Московской набережной за сезон отдыхали более двух миллионов горожан и гостей столицы, проводилось более 80 самых разных мероприятий. Во избежание роста числа правонарушений в мэрии разработали план действий по обеспечению правопорядка. Одним из них и стала закупка электромобилей.
«Только в прошлом году на набережной Волги было выявлено свыше двух тысяч административных правонарушений», — рассказал начальник УМВД России по городу Чебоксары майор полиции Александр Темнов. Поэтому электрокары станут хорошим подспорьем для патрулирующих полицейских — они смогут обеспечить максимально быстрое реагирование на сообщение о происшествии и оказание помощи гражданам.
Приобретенные машины развивают скорость до 25 км в час и способны проехать без подзарядки до 100 километров — этого вполне достаточно для патрулирования Московской набережной протяженностью шесть километров. Во вместительном салоне есть все для удобного проезда: сиденья оснащены подголовниками и ремнями безопасности. Помимо этого, электромобили оборудованы как кондиционером, так и печкой, что «будет весьма комфортно не только для полицейских, но и для нарушителей», — отметили в ведомстве.
Работают электрокары от аккумуляторов, которые, в свою очередь, можно подзарядить от обычной розетки. Для удобства эксплуатации технические помещения для «питания» расположены на набережной. Патрулировать на новых машинах будут четверо полицейских — по два сотрудника на каждый электромобиль. Пока неизвестно, как электромобили будут работать зимой, но для них уже приобретены комплекты зимней резины.
Справка «СЧ»
Два электромобиля будут следить за порядком на Красной площади и Московской набережной. Мэрия приобрела эти машины за 3,8 млн рублей по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары».