Владельцы личных подворий, платящие налог на профессиональный доход, могут получить субсидии

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Хозяева личных подворий, применяющие налог на профессиональный доход, в этом году могут рассчитывать на субсидии из бюджета по ряду видов деятельности.
В частности, выращивание овощей открытого грунта, содержание коров молочной и мясной пород и даже овец и коз. Последних — при условии, что они старше одного года.
Соответствующее постановление правительства принято на последнем его заседании. Оно нацелено на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования на поддержку граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим.

Опубликовано: 10 июня 2022 г.


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