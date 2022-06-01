Владельцы личных подворий, платящие налог на профессиональный доход, могут получить субсидии

Хозяева личных подворий, применяющие налог на профессиональный доход, в этом году могут рассчитывать на субсидии из бюджета по ряду видов деятельности.

В частности, выращивание овощей открытого грунта, содержание коров молочной и мясной пород и даже овец и коз. Последних — при условии, что они старше одного года.

Соответствующее постановление правительства принято на последнем его заседании. Оно нацелено на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования на поддержку граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим.