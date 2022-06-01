В Комсомольском районе прошел фестиваль национальной кухни «Вкусы Чувашии»

Просто, сытно и очень вкусно

Наверняка каждый из нас хоть раз присутствовал на чувашском праздничном застолье. Это всегда необыкновенно ярко, аппетитно и запоминается на всю жизнь. Подобное пиршество, но более масштабное, прошло на днях в Комсомольском районе, где отшумел республиканский фестиваль национальной чувашской кухни потребительской кооперации республики «Вкусы Чувашии».

Гости и жители села Комсомольское порадовали свои вкусовые рецепторы на выставке чувашских национальных блюд, где кулинарные шедевры можно было продегустировать. Получили положительные эмоции от дефиле национальных костюмов «Бабушкин сундук», мастер-классов по приготовлению блюд хуран кукли и какай шӳрпи и выступления народного ансамбля «Ҫӑлкуҫ», эстрадного ансамбля «Сеспель» и артистов Комсомольского района.

О том, как приготовить хуран кукли, что такое чувашское гостеприимство и в ресторанах каких стран в меню можно найти блюда нашей национальной кухни, читайте в следующем номере «СЧ».