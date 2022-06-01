Подписывайтесь на «СЧ» по специальным ценам!

Подписные цены на «Советскую Чувашию» снизятся более чем на 10 процентов

6 июня стартовала Всероссийская декада подписки!

А это значит, что у вас есть возможность в течение 10 дней оформить подписку на второе полугодие 2022 года по более низкой цене. До 16 июня включительно на периодические издания можно подписаться с традиционными скидками.

Если вы еще не успели подписаться на «Советскую Чувашию», то сейчас самое время это сделать — вы сэкономите почти 170 рублей. Стоимость полугодовой подписки с доставкой на весь комплект издания составит 1043,22 руб. Отдельно в декаду можно подписаться на четверговый номер по цене 506 руб. 22 копейки.

Для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп льготная цена подписки на «Советскую Чувашию» составит 877 рублей 50 копеек. Отдельно на четверговый номер газеты с программой можно будет подписаться за 447 рублей 84 копейки.

Подписаться на периодические издания по сниженным ценам можно во всех почтовых отделениях республики, на сайте http://podpiska.pochta.ru. и через мобильное приложение Почты России.

Елена Петрова