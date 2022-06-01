У Чебоксарского экономического форума появился свой сайт

Минцифры Чувашии запустило сайт Чебоксарского экономического форума «Курс на импортозамещение». В этой связи Глава Чувашии Олег Николаев в своем Телеграм-канале напомнил, что в рамках празднования Дня республики, 23-24 июня, в Чебоксарах пройдет традиционный экономический форум, темой которого в этом году выбрано импортозамещение. Посетители онлайн-платформы уже сейчас могут узнать всю важную информацию — какой будет программа мероприятий, список модераторов и приглашенных спикеров, сведения об условиях участия в форуме. Работа над сайтом продолжается: уточняется список участников, добавляются новости. Также в скором времени станет доступно и мобильное приложение, что позволит участникам общаться друг с другом и назначать встречи онлайн.