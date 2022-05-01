На карте Чувашии появится новое знаковое место России

Памятник натруженным рукам

На мемориальном комплексе «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе идут последние приготовления. Близятся к завершению строительные работы, на подходе к мемориалу укладывают брусчатку, благоустраивают прилегающую территорию, продолжаются отделочные работы и монтаж электрики. А в минувшие выходные жители Чувашии впервые увидели, как уже через месяц, 1 июля, в день открытия, будет выглядеть первый в России мемориал труженикам тыла в вечерней иллюминации. Завораживающие кадры с квадрокоптера в своем телеграм-канале представил Глава Чувашии Олег Николаев, который вместе с депутатами Госдумы Аллой Салаевой и Анатолием Аксаковым на днях побывали на стройке.

В вечернем свете сердце композиции — монолитный постамент с 38 будто бы пылающими огнем металлическими стелами, каждая из которых символизирует 10 из 380 км оборонительных сооружений на территории Чувашии, и надтреснутым шаром, символом промерзшей земли, — выглядит особенно торжественно. У подножия мемориала — площадка с Вечным огнем и 26 гранитными стелами с гербами районов и городов республики, к которым стекаются красные струйки-ручейки…

Трудно представить, что на этом месте еще прошлым летом было чистое поле. Масштабное строительство, как отметил при посещении мемориала Олег Николаев, удалось развернуть благодаря объединению усилий по чувашскому народному принципу ниме. Помощь в возведении мемориала оказывали не только жители, но и предприятия республики, а также крупные российские корпорации. Так, «Газпром» за свой счет газифицировал участок, активно участвовал «Т Плюс», фонд развития «Перле» консолидировал все силы.

Мемориальный комплекс станет важной площадкой для проведения патриотических мероприятий. Возлагают на него и задачи для привлечения туристов. «Мы будем прикладывать усилия в этом направлении», — заверил председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков. А депутат Госдумы России Алла Салаева отметила, что уже есть договоренность с мемориальным комплексом «Победа» о том, что его посетителям будут рассказывать и про мемориал в Козловском районе. Масштабному и уникальному объекту предрекают заметное место на карте России, а благодаря удобному расположению в непосредственной близости от трассы М-7 посетить его наверняка захотят все, кто путешествует по России на автомобиле.

К открытию мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей», как уже сообщала «СЧ», приурочат целый ряд крупных мероприятий всероссийского масштаба. Так, Вечный огонь к мемориалу доставят участники патриотической акции «Эстафета Вечного огня» прямо от стен Московского Кремля. А одновременно с открытием комплекса будет дан старт второму Всероссийскому форуму городов трудовой доблести «Рубежи Победы», который примут Чебоксары 1 и 2 июля. Основной его площадкой станет Чебоксарский электроаппаратный завод, на форум соберутся делегации из 44 городов трудовой доблести — более 250 человек.

Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, деловая программа пройдет по трем основным направлениям — вклад градообразующих предприятий в Победу, работающая молодежь и женщины в тылу. Организаторами форума городов трудовой доблести «Рубежи Победы» выступают Кабинет министров Чувашии и администрация города Чебоксары. Мероприятие проводится при поддержке Госдумы России и Совета Федерации.

На этой неделе территорию комплекса ждет масштабное «зеленое» преображение. Здесь посеют траву и начнут закладывать тенистые аллеи в память о трудовом подвиге — высадят молодые деревца, в том числе сосны и каштаны. «Готовность объекта высокая. С поставленной задачей справимся», — заверил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павел Данилов. Но на этом работы не закончатся. На втором этапе в мемориальном комплексе появится музей, который станет филиалом Чувашского национального музея, а затем — бизнес-инфраструктура. По планам здесь расположатся гостиница, ресторан, сувенирные лавки, а также чувашско-татарское подворье.

Справка «СЧ»

Инициативу Главы Чувашии Олега Николаева по созданию мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей» поддержали комиссия по реализации проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» и Российское военно-историческое общество, которое провело всероссийский конкурс на лучший проект мемориала. Его авторами стали архитектор Константин Фомин и скульптор Андрей Коробцов, создатели знаменитого ржевского монумента Советскому солдату в Тверской области.