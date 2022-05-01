Эксперт Сбербанка рассказал о кибербезопасности участникам форума «Лучшие на селе»

В минувшие выходные в Чувашии прошел первый республиканский слёт агроволонтеров «Лучшие на селе». Одной из ключевых тем мероприятия стала финансовая грамотность. Экспертами площадки выступили начальник управления безопасности Чувашского отделения ПАО Сбербанк Родион Афанасьев и руководитель республиканского центра финансовой грамотности Дмитрий Щепелев.

В простой и доступной форме, на конкретных примерах они напомнили представителям сельской молодежи основные принципы финансового планирования, сохранения и приумножения финансовых средств, заострили внимание на правилах финансовой безопасности и противостояния мошенникам:

• Никому не сообщайте пароли для входа в СберБанк Онлайн — даже своим близким и сотрудникам банка.

• Используйте только официальный сайт СберБанк Онлайн. Сохраните его в закладках браузера.

• Убедитесь, что адресная строка начинается с префикса https://. Это означает, что установлено защищённое соединение.

• Проверяйте реквизиты операции в СМС с одноразовым паролем от номера 900. Если реквизиты не совпадают, то такой пароль вводить нельзя.

• Никогда не вводите пароли для отмены операции: об этом могут попросить только мошенники. Если вы с этим столкнулись, покиньте сайт и срочно обратитесь в банк.

Михаил Ноздряков, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр финансов: «Работа с волонтерами в сфере финансовой грамотности нами ведется уже на протяжении нескольких лет. Еще в феврале 2021 года мы открыли Центр по их подготовке на базе Чебоксарского кооперативного института. Приобщение агроволонтеров к уже сформированному пулу добровольцев – финансовых консультантов, безусловно, позволит расширить масштабы финансового просвещения. Уверен, что совместными усилиями мы добъемся, чтобы знания, умения и навыки финансово грамотного поведения были у каждого жителя республики даже в самых отдаленных деревнях и поселках»

Эксперт Сбера Родион Афанасьев отметил, что мошенники часто выдают себя за сотрудников банка и посоветовал не поддаваться на их уловки, как бы убедительно они ни звучали. В своем выступлении он привел шесть самых распространённых фраз, которые говорят мошенники по телефону:

• «Продиктуйте код из СМС». Назвать незнакомому человеку код — то же самое, что отдать ключи от квартиры. Вы дадите доступ к своим счетам и потеряете все деньги.

• «Отправьте деньги на этот счёт, там они будут защищены от мошенников». Если вы выполните эту просьбу, то переведёте свои сбережения на чужую карту.

• «Перевод в другом городе». Фальшивый «сотрудник службы безопасности» под предлогом расследования просит у вас сведения о вашей карте или код из СМС. Если вы сообщите свои данные, ваши деньги исчезнут.

• «Помогите поймать сотрудника! Вы делаете перевод на специальный счёт — мы задерживаем его в банке. О разговоре ни слова». Трезво оценивайте происходящее: банк не вовлекает клиентов в подобные операции.

• «На вас оформили кредит». Мошенники предлагают отменить заявку на придуманный ими кредит, чтобы под этим предлогом выманить ваши личные данные. Затем они используют эти сведения, чтобы оформить на вас настоящий кредит и украсть деньги.

• «Загрузите приложение». «Техподдержка» попросит вас установить программу «для безопасности». Результат один: на вашем счету 0 рублей.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка «Повышение финансовой грамотности населения – важная социальная задача, в решении которой Сбербанк традиционно принимает участие. Каждый год команда Чувашского отделения Сбербанка проводит более 100 обучающих семинаров и лекций, как для школьников и студентов, так и для взрослого населения. Агрослет «Первые на селе» — отличная площадка для обмена знаниями и опытом в области финансовой грамотности. Для нас важно развивать взаимодействие с жителями Чувашии, и делиться с ними правилами активного и эффективного использования финансовых инструментов»

СПРАВОЧНО

Слёт агроволонтеров «Лучшие на селе» инициирован впервые в стране в рамках федерального проекта «Российское село» и Года выдающихся земляков в Чувашии. В нем приняли участие более 1300 представителей сельской молодежи со всех районов Чувашии: работников сельскохозяйственных предприятий, сельских врачей, педагогов, работников культуры.