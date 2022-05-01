Интернет придет в деревню несмотря на санкции

Еще 14 малых населенных пунктов Чувашии будут обеспечены мобильной связью и интернетом к сентябрю 2022 года. Об этом руководитель Минцифры республики Кристина Майнина рассказала в прямом эфире в официальном сообществе «Чувашская Республика» в ВКонтакте. По словам министра, несмотря на сложности из-за введенных против России санкций, мероприятия второго этапа федеральной программы по устранению цифрового неравенства в республике будут продолжены.

«На сегодняшний день существует нехватка оборудования связи по всей стране, поскольку оно в основном импортное, — отметила она. — Но к сентябрю этого года мы ожидаем, что 14 малых населенных пунктов из 28 будут обеспечены мобильной связью и интернетом. По остальным пунктам пока есть неопределенность, но программа будет продолжаться. Очень надеемся, что логистические цепочки наладятся и до 2024 года во всех населенных пунктах республики появится высокоскоростной интернет».