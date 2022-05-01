На трассе «Чебоксары — Сурское» сгорела машина, погибла пассажирка

Страшная авария произошла вчера в Чебоксарском районе. По информации «Чувашинформ», водитель «Шевроле Лачетти» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Нивой» , после чего иномарка загорелась. В аварии погибла 40-летняя пассажирка «Лачетти», три человека получили ранения, среди них и юный пассажир иномарки, которому еще не исполнилось трех лет. Предполагаемый виновник ДТП, ему 43 года, также пострадал. Как сообщили в ГИБДД, признаков опьянения у водителей не обнаружено.
Опубликовано: 23 мая 2022 г.
Читайте также:
17-летний виновник смертельного ДТП отправится в воспитательную колонию
Музей "Сад покорителям космоса" в Крикакасах пополнился еще одним экспонатом
Сюжет, снятый корреспондентом «СЧ», показали в Доме правительства
37-летний чебоксарец ранил ножом двух человек, затем устроил массовое ДТП
На улице Ашмарина автобус сбил 4-летнего ребенка
Работник автосервиса решил без спроса прокатиться на иномарке и попал в ДТП
Из-за разлитой солярки кроссовер потерял управление и перевернулся
Подросток за рулем "Жигулей" при виде машины ДПС протаранил столб