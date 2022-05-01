На трассе «Чебоксары — Сурское» сгорела машина, погибла пассажирка

Страшная авария произошла вчера в Чебоксарском районе. По информации «Чувашинформ», водитель «Шевроле Лачетти» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Нивой» , после чего иномарка загорелась. В аварии погибла 40-летняя пассажирка «Лачетти», три человека получили ранения, среди них и юный пассажир иномарки, которому еще не исполнилось трех лет. Предполагаемый виновник ДТП, ему 43 года, также пострадал. Как сообщили в ГИБДД, признаков опьянения у водителей не обнаружено.