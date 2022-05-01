Почти все социально значимые услуги в республике переведены в «цифру»

Все больше становится удобных сервисов, благодаря которым жители региона могут быстро, в один клик, получить необходимые документы, не выходя из дома. К слову, перечень государственных и муниципальных услуг Чувашии, предоставляемых в электронном виде, постоянно пополняется. В этом году их стало на 11 больше, сообщили в Минцифры республики.

Таким образом, переведенных в цифровой формат массовых социально значимых услуг (МСЗУ) стало 78. Список пополнился такими услугами, как запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, прием и регистрация заявлений на обу-чение в образовательные организации. Не выходя из дома, можно также получить заключение на акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка или зарегистрироваться специалистом-ветеринаром, занимающимся предпринимательской деятельностью, и так далее. Полный перечень размещен в разделе «Госуслуги» на сайте Минцифры Чувашии.

Как рассказали в ведомстве, в нашей республике поручение Президента России Владимира Путина по переводу в электронный формат государственных и муниципальных услуг выполняется достаточно успешно. И напомнили, что задача по их цифровизации до 2023 года поставлена в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В регионе плановый показатель на 2022 год по переводу услуг в электронный формат составляет 55%, доля МСЗУ на сегодня — 96%. Осталось оцифровать еще две услуги. Как раз сейчас и работают над этим Минцифры вместе с органами исполнительной власти и местного самоуправления республики.

По словам министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристины Майниной, перевод в электронный формат массовых социально значимых услуг служит дополнительным стимулом для того, чтобы граждане активнее пользовались Единым порталом госуслуг. «Статистика, представленная Минцифры России, подтверждает возросший интерес жителей Чувашии к ресурсу», — подчеркнула руководитель ведомства, отметив, что на 1 мая 2022 года активными пользователями ЕПГУ стали уже около 500 тыс. человек.

МЕЖДУ ТЕМ

«Необходимо свести на нет бумажную волокиту»

Месяц назад премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию перехода к предоставлению госуслуг в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Она предполагает, что заявители смогут решать свои задачи в любой момент времени в один клик, используя интуитивно понятные сервисы. Для этого все этапы — от подачи документов до получения результата — планируется перевести в электронный вид. При этом граждане смогут по-прежнему при необходимости обращаться в госведомства за госуслугами.

Пилотный проект сначала апробируют в четырех регионах, среди которых и Чувашия. Потом практику распространят по всей стране.

«План правительства позволит к концу 2023 года свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей, а также значительно сократить сроки предоставления услуг», — процитировала слова Михаила Мишустина «Российская газета».