Отличившихся школьников отправят в путешествие

На объекты строительства нацелят камеры

«Культура», «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Образование»… — всего 12 национальных проектов, направленных на улучшение жизни людей, реализуются сегодня в Чувашии. По каждому из них разработаны свои региональные проекты. О том, как эти важные задачи воплощаются в жизнь, говорили вчера на очередном заседании Совета при Главе Чувашии по стратегическому развитию и проектной деятельности.

В первую очередь речь зашла об основных изменениях в управлении национальными проектами (программами) на федеральном и региональном уровнях. Связаны они со сложной геополитической обстановкой и санкционным давлением на развитие российской экономики, пояснил вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов. Изменения отражены в решении федерального правительства (постановление от 09.04.2022 № 68), и направлены на отмену ежемесячных показателей, упрощение процессов согласования, передачу отдельных полномочий руководителям проектов и так далее.

Чтобы ускорить решение вопросов и проблем, возникающих при реализации нацпроектов, в регионах организована работа проектных офисов на специальном электронном ресурсе (подраздел системы ГАС «Управление»), сообщил Краснов. Благодаря чему сократятся сроки ответов на запросы, повысится эффективность взаимодействия.

Кроме того, субъектам страны с 12 апреля рекомендовано проводить фотосъемку объектов капитального строительства, которые возводятся по нацпроектам, и размещать их в этой информационной системе.

Также Дмитрий Краснов напомнил, что в Чувашии в I квартале этого года реализовывалось 49 региональных проектов по 12 нацпроектам. 37 из них финансировались за счет бюджетных средств. Правительство оценило эффективность исполнения этих проектов: своевременно ли проводятся закупки и осваиваются средства, какие достигаются результаты, достаточно ли хорошо они освещаются в информационном пространстве. По итогам выяснилось, что 29 проектов имеют среднюю эффективность, у остальных 20 показатели пока что низкие.

Так, лидерами по освоению бюджетных средств в I квартале стали нацпроекты «Культура», «Цифровая экономика», «Производительность труда» (регпроекты «Творческие люди», «Информационная безопасность» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»). По заключению контрактов опередили остальных — «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». В полном объеме законтрактованы бюджетные средства по региональным проектам «Жилье», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Старшее поколение».

И хотя есть определенные риски, в целом, по словам Дмитрия Краснова, средняя эффективность одного регионального проекта в I квартале составила 18,4 балла, что в общем неплохо. Выше среднего оценку получила реализация проектов по линии региональных ведомств: Минпромэнерго, Минцифры, Минздрава, Минэкономразвития и Минобразования.

Олег Николаев обратил внимание на невыполнение некоторых протокольных решений стратсовета, озвученных ранее. А ведь это тоже сказывается на эффективности общей работы. «Если есть объективные причины неисполнения поручений исходя из складывающихся обстоятельств — это одна история. Если же это недоработки — будем принимать соответствующие решения», — предупредил Глава республики. Особое внимание нужно обратить на заключение контрактов. Несвоевременная контрактация, по его мнению, ведет к медленному освоению средств, а значит, есть риск не выполнить мероприятия.

Однако руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова уведомила, что контрактация пока идет по плану.

«С начала 2022 года по апрель заключено контрактов на сумму порядка 4 млрд рублей, что составляет 70,2% от запланированного объема», — сообщила она, предоставив по каждому из национальных проектов полный отчет.

Например, в рамках нацпроекта «Культура» из 62 запланированных контрактов заключено 59 на сумму 118 млн рублей, что составляет 98,4% от всего объема. Намечено приобрести музыкальные инструменты для детских школ искусств и оборудование для строящегося Дома культуры в деревне Юманзары Канашского района. По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» заключено два контракта из четырех на сумму 136 млн рублей: это реконструкция Московской набережной в Чебоксарах (пятый этап) и строительство инженерной инфраструктуры Водогрязелечебницы (санатория «Чувашиякурорт»). На очереди — получение экспертизы на строительство набережной Волги с причальной стенкой и благоустройством территории в Мариинском Посаде и Козловке…

Среди проблем Надежда Колебанова отметила отсутствие заявок от потенциальных поставщиков, что связано со значительным ростом цен. «Порядка 25% закупок приходится объявлять повторно, но и те снова признаются несостоявшимися», — констатировала она. Олег Николаев заверил, что риски отрабатываются сейчас с коллегами из федерального правительства, в частности, по медицинскому автотранспорту, цифровой экономике и другим моментам.

По словам Главы региона, важно в кратчайшие сроки найти варианты решения вопросов, связанных с волатильностью рынка, а проще говоря — с изменением цен. И тут Олег Николаев выделил два подхода: «Либо находим решение на региональном уровне, в том числе меняя целевые показатели, либо через централизованные закупки федерация доводит все это оборудование и предусмотренные сервисы в нужных параметрах».

К теме развития туристической индустрии вернулась чуть позже заместитель руководителя Минэкономразвития Лариса Рафикова, которая подробно рассказала о региональном проекте «Повышение доступности туристических продуктов». Благодаря программе для школьников будут созданы туристические туры по Чувашии. На это наша республика в числе 18 регионов получила субсидию в 15,8 млн из федерального бюджета. Вместе с республиканскими средствами проект получит 22,2 млн рублей.

Первые поездки юных путешественников должны состояться уже в сентябре-ноябре 2022 года, сообщила Лариса Рафикова. Всего проектом планируется охватить 3178 школьников с 5-го по 9-й класс. Для них предусмотрены интересная культурно-развлекательная программа, пятиразовое питание и проживание. Ребята посетят национальный парк «Чăваш вăрманĕ», старейшину чувашских дубрав, этнокомплекс «Ясна», музеи и достопримечательности Чебоксар, Алатыря, Мариинского Посада и других интересных уголков нашей республики.

Отправиться в такой тур смогут призеры и победители олимпиад, волонтеры, победители различных конкурсов и соревнований, участники патриотического проекта «Сурский рубеж», участники Пушкинского и Географического диктантов. Также в поездку возьмут и отличившихся в учебе и творчестве ребят с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

«Думаю, это только начало, — одобрил дорожную карту проекта Олег Николаев. — Перед нами еще будут открываться большие возможности. Тем более что есть много планов по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Организация внутреннего маршрута позволит повысить туристическую привлекательность в том числе и малых городов республики и заинтересовать инвесторов».

КСТАТИ

Нужны репортажи со строек

Обсуждался на заседании и вопрос об информационном освещении нацпроектов. Заместитель руководителя Минцифры республики Юлия Стройкова сообщила, что за год Чувашия почти в четыре раза улучшила свои позиции в рейтинге активности субъектов России по количеству опубликованных новостей о реализации проектов, заняв по итогам марта 12-е место. А по качеству подготовленных материалов — 11-е место. Напомним, ознакомиться с тем, как в республике воплощаются в жизнь нацпроекты, можно на сайте np.cap.ru.

Также на заседании Олег Николаев предложил организовать пресс-туры представителей СМИ и блогеров на строящиеся в рамках нацпроектов объекты. И поручил активнее вовлекать районные газеты. «Если мы говорим о нацпроектах, давайте рассказывать о них всей республике, расставляя акценты, что делается в конкретных районах. И это задача в том числе и районных газет, ведь именно им в первую очередь доверяют местные жители», — пояснил Глава Чувашии.