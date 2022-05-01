«Вальс Победы» состоялся в Чебоксарах

Как молодые люди, так и представители старшего поколения выступили на площадке дворца культуры имени П.П. Хузангая. Всего в акции приняли участие 23 пары.

После долгих часов тренировок – ведь первая репетиция прошла еще 19 февраля — дуэты выступили под мелодии военных лет. Выполняя каждое движение в такт музыке, участники «Вальса победы» доставили огромное удовольствие зрителям, наблюдавшим за красивым танцем.

«Танец на самом деле нетрудный, главное — желание, а научиться можно всему. Хореография достаточно простая. Она рассчитана на человека, который никогда не занимался танцами, – подчеркнул руководитель чебоксарской танцевальной студии «Ритм» Борис Ильин. – Мы воссоздаем атмосферу тех лет, когда люди танцевали под музыку в основном вальсы – именно под этот вид танца было наибольшее количество интересных мелодий. Зрителям это нравится, они с удовольствием хлопают, смотрят, а некоторые даже сами танцуют».

Для многих участников акция «Вальс Победы» – возможность отдать дань уважения участникам Великой Отечественной войны.

«Вальс Победы» для нас очень значимое событие, на котором мы можем выразить благодарность всем защитникам Родины: дедушкам, бабушкам, прадедушкам и прабабушкам. Именно благодаря им мы сейчас живем и имеем возможность выразить танцем наше к ним уважение, – рассказала участница акции Нина Лебедева. – В этой акции я участвую вместе с сыном Евгением уже несколько лет. Нам очень нравится выступать, в этот день мы ощущаем праздник на душе! И каждый год мы готовимся к Вальсу Победы – покупаем платья, туфли…».

Во время «Вальса Победы» технику и грацию на этой площадке показывали не только специально подготовленные пары – свои силы мог попробовать любой желающий. И таких оказалось очень много – от юных ребятишек до людей в возрасте, которые никогда раньше не увлекались танцами!