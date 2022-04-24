Бессмертный полк снова встанет в строй

Душа и сердце Дня Победы

Одна из самых трогательных и душевных акций Дня Победы «Бессмертный полк» снова выйдет на улицы районов и городов республики. Два года подряд из-за бушевавшей пандемии коронавируса ее проводили в онлайн-формате. Но в этом году потомки победителей Великой Отечественной войны наконец смогут снова взять в руки портреты своих героев — дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, самоотверженно сражавшихся за Родину и ковавших победу в тылу, и встать вместе с ними в строй. О том, как всенародное шествие пройдет 9 мая в столице Чувашии, рассказали журналистам на брифинге в Минцифры Чувашии.

Впервые офлайн и онлайн

Координатор регионального отделения «Бессмертный полк России» Станислав Трофимов сообщил, что в этом году всероссийская акция впервые пройдет в двух форматах. Во-первых, состоится традиционное шествие с портретами фронтовиков, параллельно будет работать и сайт, на котором в течение дня на всю страну будут транслироваться фотографии героев войны. Кстати, в прошлом году к Бессмертному полку дистанционно присоединились более 5 млн человек. Второй вариант удобен для тех, кто в силу каких-то обстоятельств не может примкнуть к прохождению полка, но при этом очень хочет поучаствовать.

Сделать это легко, сказал Станислав Трофимов, можно заявить о своем ветеране на сайтах 2022.polkrf.ru или polkrf.ru (на этих порталах, кстати, можно самому оформить дизайн штендера). А те, кто в прошлом году уже заполнял сведения о своих героях войны, могут просто войти в личный кабинет и подтвердить участие в нынешнем онлайн-шествии. Добавлена опция поиска людей, разместивших имена фронтовиков с одинаковыми инициалами, благодаря чему можно установить связь с дальними родственниками. Краткую информацию можно дополнить более подробной историей ветерана. Важно зарегистрировать и заполнить все данные до 7 мая.

Чтобы не потеряться

Главное шествие Бессмертного полка в Чувашии, как и в прошлые годы, пройдет в Чебоксарах. Собираться полк начнет в 11.30 возле Национальной библиотеки Чувашии. Стартует движение в 12.30 — сразу после того, как на площади Республики завершится военный парад. Затем полк проследует по проспекту Ленина, по улице Карла Маркса и повернет на Красную площадь — конечную точку маршрута.

«Судя по опыту прошлых лет, люди начинают собираться за два-три часа. Но пока колонна формируется, приходится долго ждать, пожилые люди могут устать и почувствовать себя плохо. Поэтому не нужно приходить заранее. Не стоит также стараться во что бы то ни стало попасть в начало колонны, где обычно бывает тесновато. Особенно если с вами дети, нужно держаться ближе к центру или к концу, там, где свободнее», — предупредил координатор.

«Детей лучше держать за руку и никуда от себя не отпускать», — добавил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД РФ по Чебоксарам Михаил Можаев, напомнив, что малыши легко могут потеряться.

Особые правила установлены и для желающих присоединиться к колонне уже по пути ее следования. Нужно учесть, что построение полка в этом году будет «по рядам», а левую полосу по ходу движения освободят. Такой коридор нужен для того, чтобы по нему могли спокойно проехать спасательные службы и медики, если кому-то в толпе понадобится помощь. К слову, во время проведения акции будут дежурить три экипажа скорой помощи. Чтобы строй не ломался и не случилось давки, вливаться в колонну Бессмертного полка можно только с хвоста.

Без велосипедов и алкоголя

Безопасности будет уделено самое пристальное внимание, сообщили журналистам на брифинге. Так, чтобы пройти к месту сбора полка, всем участникам придется пройти арочный металлодетектор и показать содержимое сумки. «Не нужно брать с собой большую поклажу, стоит исключить газовые и аэрозольные баллончики, а также алкоголь», — посоветовал Михаил Можаев.

Не пропустят стражи порядка и нетрезвых людей. Магазины по всему маршруту движения будут работать, вот только продажу спиртного в них запретят. Впрочем, безалкогольные напитки и воду купить будет можно. По данным администрации Чебоксар, планируется организовать выездную торговлю. Хотя жаркой погоды в День Победы не предвещают, возможен даже дождь, поэтому стоит запастись зонтом, а лучше дождевиком — в нем будет удобнее идти в колонне. Не смогут присоединиться к шествию и граждане с велосипедами и самокатами. Во-первых, это неуместно, а во вторых — опасно.

«Главное помнить, что Бессмертный полк — это народное шествие, душа и сердце Дня Победы, — сказал Станислав Трофимов. — Цель — показать наших дедов, прадедов, тех, кто защищал Родину, отдал свою жизнь за нас. Это великая память. Здесь нет места политическим лозунгам, какой-то гонке, ссорам, конфликтам, провокациям. Захотели присоединиться к шествию после парада — спокойно встали в конце колонны».

К СВЕДЕНИЮ

Движение общественного транспорта и личных авто по проспекту Ленина, улицам Карла Маркса и Ленинградской 9 мая будет ограничено уже с 8 утра. Добраться до центра можно будет по улице Энгельса и Президентскому бульвару.