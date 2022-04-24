Мост через Алатырь обновляется

В Алатырском районе продолжен ремонт мостового сооружения через реку Алатырь. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сооружение протяженностью почти 206 метров расположено на автодороге «Чебоксары — Сурское». На сегодня здесь выполнен комплекс подготовительных и демонтажных работ, проводятся необходимые мероприятия по организации временного дорожного движения, произведен ремонт промежуточных опор, монтируются тротуарные плиты.

Как сообщают в Управлении автомобильных дорог республики Минтранса, проектом предусмотрена полная замена дорожной одежды, всех деформационных швов, полное обновление дорожного и перильного ограждений, переустройство сопряжения моста с переходами и ряд других работ. Будут также заменены железобетонные тротуарные плиты на металлические.

В прошлом году благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в районе отремонтирован мост через ручей на автомобильной дороге «Алатырь — Ахматово — Ардатов».