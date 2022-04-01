Доходы декларируйте вовремя

А налоговые вычеты вам гарантированы

Не только о налоговых вычетах, предусмотренных законом, беседовала с жителями республики в ходе «прямой линии», проведенной в газете «Советская Чувашия», начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Чувашии Татьяна Васильева. Немало было вопросов, касающихся декларирования доходов и в какие сроки это надо делать, а когда декларировать их вообще нет необходимости.

Ирина из Канаша (работающая пенсионерка) спрашивает: сможет ли она получить налоговый вычет на лечение зубов и какие документы нужно представить.

— Если вы работаете, и с вашей зарплаты работодатель удерживает налог на доходы физических лиц (НДФЛ), вы можете воспользоваться социальным вычетом по расходам на лечение зубов, — обрадовала пенсионерку Татьяна Леонидовна. — Для этого надо взять в лечебном учреждении подписанный вами договор. Если в нем не указаны реквизиты лицензии, на основании которой осуществляется медицинская деятельность, предоставляются соответствующие услуги, нужно будет попросить в поликлинике, где вы лечите зубы, копию этой лицензии. И еще нужно взять там справку специальной формы для налоговой инспекции, в ней будет прописана сумма, которую вы потратили на лечение, и код вида лечения. На основании этих документов вам будет предоставлен социальный налоговый вычет.

— Спасибо, теперь мне все ясно.

— Сейчас очень много налоговых вычетов и наши граждане активно ими пользуются, — пояснила Татьяна Леонидовна корреспонденту «СЧ». — К тому же перечень вычетов для поддержки граждан расширяется.

— Алло, здравствуете. Я каждый год оплачиваю ребенку дополнительное образование. В прошлом году я еще работала, а в этом уже нет. Могу ли я рассчитывать на налоговый вычет и за какие годы? — интересуется Людмила из Чебоксар.

— Налоговые вычеты предоставляются путем возврата удержанного работодателем либо уплаченного вами налога на доходы физических лиц. У вас дополнительные образовательные услуги. Здесь необходимо соблюдение ряда условий. Первое и существенное условие — у образовательного учреждения должна быть лицензия на соответствующую деятельность. И второе существенное условие — получение образования должно быть в очной (дневной) форме.

— Ребенок получает в школе дополнительные услуги, — уточнила собеседница.

— Если у учреждения (организации) есть лицензия на образовательные услуги, вы можете получить налоговый вычет. И второй момент — он у вас по очной форме учится или по заочной?

— В школе они после учебы остаются и час занимаются.

— Вам необходимо уточнить форму обучения. Если она заочная или вечерняя, то налоговый вычет не предоставляется. Если очная, вы можете получить вычет. Но обязательно должны взять документ в школе, что ваш ребенок обучается по очной форме. В итоге нужно представить в налоговую инспекцию договор о дополнительном обучении, справку об очной форме обучения, копию свидетельства о рождении ребенка, платежные документы. Если производите платежи, используя онлайн-сервис, распечатайте электронные чеки и приложите к документам. И что касается периода вашей работы. Этот вид вычета относится к социальным налоговым вычетам. Они предоставляются за год, когда вы оплатили обучение, и когда работодатель произвел удержание НДФЛ. То есть за 2021 год, если вы работали. По тем чекам, что вы заплатили за тот год, вы можете заявить социальный налоговый вычет. А за год, когда вы уже не работали, вы не сможете заявить вычет, потому что у вас нет удержанного налога — фактически вам нечего возвращать. И еще одно из условий — ограничение по вычету составляет 50 тысяч рублей в год на каждого ребенка.

— Здравствуйте, вас беспокоит Сергей, житель Чебоксар. Я сейчас не могу представить декларацию, потому что нахожусь в командировке в другом городе. Можно ли представить ее в электронном виде?

— У вас есть личный кабинет налогоплательщика — физического лица?

— Да, есть.

— В таком случае вы можете представить декларацию «онлайн» через личный кабинет. Заходите во вкладку «Жизненные ситуации» и подаете декларацию 3-НДФЛ. Очень удобный сервис сайта ФНС России. Подпишите декларацию электронной подписью, которую необходимо получить в этом же сервисе. Подпись выпускается бесплатно. Декларация с электронной подписью направляется в налоговую инспекцию по месту вашего жительства. Это вы можете сделать, как говорится, с любого компьютера и в любое время, когда вам удобно.

А телефон вновь издает заливистую трель:

— Вам звонит Елена из Чебоксар. В прошлом году я покупала лекарства, которые мне врач назначил. И говорят, можно заявить налоговый вычет, как это сделать и на какие лекарства?

— Раньше был перечень медикаментов, утвержденный Правительством России, на которые распространялся налоговый вычет. Теперь ограничения сняты и можно заявить социальный вычет на любые лекарственные препараты, которые вам назначил доктор. Надо взять у лечащего врача рецепт, на основании которого вы покупали лекарственные препараты. Также нужны будут чеки, где они поименованы. Если в чеке препараты не указаны, нужен товарный чек, подтверждающий, что именно эти лекарства вы приобрели. И можете подавать декларацию в любое время в течение года, заявив социальный вычет на приобретенные лекарства.

— В прошлом году мама подарила мне гараж. Пришло уведомление, что я должен декларацию на доходы подавать. На самом деле что-ли? — немного недоумевает Юрий из Чебоксар.

— Гараж вам подарила мама, то есть близкий родственник. В данном случае вы освобождаетесь от представления декларации и уплаты налога. Вы можете направить на уведомление пояснения и при возможности приложить копию подтверждающих документов о том, что вы с дарителем являетесь близкими родственниками. А конкретно — копию свидетельства о рождении.

Такой же совет был дан и Нине Николаевне из Чебоксар. Пару лет назад ей досталась в собственность машина от мужа, в прошлом году она продала ее за 100 тысяч рублей. Получила из налоговой инспекции уведомление, что должна представить декларацию. И услышала, как и владелец гаража Юрий, приятную для себя новость:

— Нина Николаевна, если машина была в вашей собственности меньше трех лет и ее стоимость меньше 250 тысяч рублей, вам декларацию представлять не нужно. А на полученное письмо можете направить пояснения, что продали машину за 100 тысяч рублей, приложите к договору купли-продажи и отнесите или перешлите в налоговую инспекцию, чтобы вас исключили из списка декларантов.

ЦИФРА Почти 170 тысяч налоговых деклараций поступило в налоговые органы по Чувашской Республике в 2021 году.

А Петр из Канаша машину, купленную в прошлом году, недавно продал за 500 тысяч рублей. Вот ему придется подавать декларацию и платить налог.

— Поскольку вы продали машину в этом году, до 30 апреля 2023 года нужно представить декларацию по форме 3-НДФЛ и указать стоимость проданной машины. Сумму налога, начисленного по 13-процентной ставке, нужно заплатить до 15 июля 2023 года.

— А если человек продаст недвижимость, но декларацию о полученных доходах в налоговую службу не представит? — вопрос от корреспондента «СЧ».

— Для людей, которые не сдают декларации и не платят налог от продажи недвижимости, мы с прошлого года начисляем налог сами и уже с вытекающими отсюда последствиями — включая штрафы и пени. В прошлом году мы составили 1848 актов и по ним доначислили налог на сумму более 24 миллионов рублей. Это итоги бездекларационных камеральных проверок. Штраф взыскивается по статье 119 НК РФ — за несвоевременную сдачу декларации и по статье 122 — за несвоевременную уплату налога. Поэтому призываем граждан вовремя сдать декларации на предмет продажи имущества — до 4 мая. Только так можно избежать налоговых санкций, — подсказала Татьяна Васильева.

— Здравствуйте, вам звонит Настя из Чебоксар, я сдаю в аренду квартиру. Нужно ли мне представить декларацию, если да, то в какой срок и когда надо заплатить налог?

— Доходы от сдаваемой в аренду квартиры — объект налогообложения. С какого года сдаете квартиру?

— С прошлого года.

— Вы должны сдать декларацию за 2021 год, срок не позднее 4 мая этого года. И на основании декларации необходимо рассчитать налог по 13-процентной ставке. Его надо уплатить до 15 июля этого года.

— Спасибо за полное и качественное разъяснение, — поблагодарила арендодатель специалиста налоговой службы.

Разъяснения специалиста УФНС России по Чувашской Республике на остальные вопросы, заданные в ходе «прямой линии», читайте в следующих номерах «СЧ».