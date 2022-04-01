Чувашия на пике нетрезвой аварийности

Чтобы не стать «повторником», будь трезвым за рулем в любой день

На этой фотографии некий чудо-агрегат, скорее всего мотоблок. Его хозяина инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения в Цивильском районе.

Год назад подобные публикации встречали шквал эмоций в пабликах Госавтоинспекции на тему «Мотоблок — это не машина» и «Огород — это не дорога». Но вот селянам вроде бы объяснили, что теперь сесть за руль мотоблока нетрезвым — значит потерять права на машину.

В 2021 году в нормативных актах произошли некоторые внешне малозаметные изменения, и инспекторы ДПС начали привлекать владельцев мотоблоков с прицепами к ответственности уже как водителей. Ехал селянин пьяным — в суд уходил материал по административной статье 12.8. И водителя мотоблока лишали прав. Отправной точкой стало решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2019 года № 25 «О классификации мотоблока (мотокультиватора) в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза». И все.

Отныне (точнее, уже давно), в случае использования мотоблока в качестве устройства для перевозки людей, грузов по дорогам общего пользования, такое средство определяется как самоходная машина, и для его управления необходимо наличие в удостоверении тракториста открытой категории «В» — гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт. Лица, управляющие самоходными машинами (мотоблоками) приравниваются к водителям.

Очень хочется, чтобы в районах Чувашии эту новость приняли и осознали. Тем более, что в республике и без «пьяных мотоблоков» ситуация с нетрезвым вождением крайне невеселая. Только за минувшую субботу, 16 апреля, в ходе рейда «Нетрезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортными средствами 26 автомобилистов с признаками опьянения и 19 лишенных прав водителей. В отношении нарушителей составлены административные материалы по статьям 12.8, 12.26 и 12.7 КоАП РФ. В действиях трех автолюбителей, которые повторно сели за руль пьяными, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

На недавнем заседании Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения руководитель Управления ГИБДД МВД ЧР Владимир Романов озвучил, что среди главных проблем с аварийностью в регионе — высокий уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Аварий с их участием стало меньше, но угрожающе выросло количество погибших в них людей.

В результате более 40% всех погибших в авариях на территории республики потеряли жизни в ДТП с участием нетрезвых водителей. Сегодня по этому печальному показателю Чувашия среди лидеров в стране — такое количество смертей в пьяных ДТП стало седьмым показателем по России.

И вот тут рождается какое-то странное ощущение, что мы все перепробовали, а проблему не решили. Силы полиции перешли к тотальным проверкам транспорта и переловили сотни нетрезвых. А их по-прежнему много. Прокуратура регулярно сообщает о приговорах тем, кого поймали повторно (а это уже уголовное дело). Так, есть рекорды, когда и три, и четыре раза пьяным кого-то ловят за рулем.

Всего в прошлом году поймали 354 «повторника». То ли приговоры мягкие, то ли санкции не до конца по статьям КоАП и УК РФ продуманные… Законы однозначно ужесточат — к гадалке не ходи. А нам, «на земле», надо максимально сосредоточиться на создании атмосферы нулевой терпимости к нарушениям ПДД. Невзирая на ранги и чины, даже за непристегнутый ремень должно прилетать так, чтобы потом неповадно было…