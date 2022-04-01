Ситуацию с ценами обсудили на совете по защите прав потребителей

Как стабилизировать цены

Текущая ценовая ситуация в республике обсуждалась на очередном заседании Координационного совета по защите прав потребителей при Главе Чувашии.

Как отметила в своем докладе зам. министра экономического развития и имущественных отношений Лариса Рафикова, в последние полтора месяца заметно выросли цены на ряд социально значимых товаров. На это в значительной мере повлиял ажиотажный спрос на фоне усилившегося санкционного давления. В настоящее время наблюдается снижение цен на ряд товаров, но уже благодаря спаду ажитожа и другим факторам.

В частности, министерство во взаимодействии с другими структурами предпринимает меры по стабилизации ситуации. Основными инструментами тут являются договоренности с торговыми сетями о добровольном ограничении торговых надбавок, альтернативные формы торговли. В частности, ярмарки выходного дня, где цены на сельхозпродукцию заметно ниже среднерыночных. Об этом говорил и вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. А руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике Валерий Котеев коснулся мер по предупреждению доминирующего положения участников рынка.

На заседании также рассмотрены итоги реализации плана мероприятий по защите прав потребителей в республике в 2021 году и меры по защите прав потребителей при оказании финансовых услуг.