Присвоены почетные звания

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Указом Главы Чувашии от 13 апреля трое жителей республики удостоены государственных наград.
За заслуги в области печати и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Васильеву Владимиру Львовичу — генеральному директору — главному редактору АО «Газета «Советская Чувашия».
За заслуги в сфере обслуживания населения и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» присвоено Матрениной Галине Вячеславовне — аппаратчику обработки осадка ГУП «Биологические очистные сооружения», г. Новочебоксарск.
За заслуги в области экономики и финансовой деятельности почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики» присвоено Родионовой Ирине Валерьевне — заместителю председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики.

Опубликовано: 18 апреля 2022 г.


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