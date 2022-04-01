Присвоены почетные звания

Указом Главы Чувашии от 13 апреля трое жителей республики удостоены государственных наград.

За заслуги в области печати и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Васильеву Владимиру Львовичу — генеральному директору — главному редактору АО «Газета «Советская Чувашия».

За заслуги в сфере обслуживания населения и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» присвоено Матрениной Галине Вячеславовне — аппаратчику обработки осадка ГУП «Биологические очистные сооружения», г. Новочебоксарск.

За заслуги в области экономики и финансовой деятельности почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики» присвоено Родионовой Ирине Валерьевне — заместителю председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики.