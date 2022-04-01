Диктант оказался совсем не прост

А до пятерки многим не хватило совсем чуть-чуть

Четыре дня потребовалось филологам ЧГУ имени И.Н. Ульянова для проверки работ участников Тотального диктанта-2022. И вот, наконец, выставлены оценки: 19 человек написали текст писательницы Марины Степновой на «отлично». Еще 8 иностранных студентов успешно справились с тестом TruD — упрощенной версией Тотального диктанта для граждан из других стран. Другие отметки, как водится, на Тотальном диктанте не называют. Со своими результатами все, кто писал диктант, могут ознакомиться в личном кабинете на сайте акции.

По сравнению с прошлым годом в этот раз отличников стало чуть больше — в 2021-м году пятерки получили 15 человек. Однако рекорд 2019 года, когда на «пять» Тотальный диктант в Чувашии написали 75 человек, не побит. Впрочем, оценки, как неоднократно подчеркивали организаторы акции, никогда не были целью этого всеобщего праздника грамотности. Гораздо важнее заинтересовать русским словом, что Тотальному диктанту прекрасно удается. Ежегодно акция собирает на своих площадках тысячи людей. В этом году участие в Тотальном диктанте приняли свыше 780 тысяч человек в России и за рубежом, а в Чувашии фрагмент текста Марины Степновой «Девятисотый» написали «вживую» более 400 любителей слова.

В Чебоксарах, напомним, проверить свои знания по русскому языку можно было на трех площадках: самой большой — в ЧГУ имени И.Н. Ульянова, в Национальной библиотеке и на новой локации в Русском драматическом театре. Под диктовку со сцены актрисы театра, Заслуженной артистки Чувашии Людмилы Казимир текст написали более 70 человек. Для трех пишущих такой театральный эксперимент оказался удачным — у них за диктант «пятерки». Еще одна площадка расположилась в новочебоксарском лицее № 18 — туда пришли 26 человек.

Кстати В Чувашии Тотальный диктант в этом году прошел в десятый раз. Координаторами его, как и прежде, стали Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова и газета «Советская Чувашия».

Проверяли почти четыре сотни рукописных листов (текст диктанта по традиции пишут на фирменном бланке форматом А4) 19 филологов — преподаватели факультета русской и чувашской филологии и журналистики Чувашского госуниверситета. Сданных работ оказалось традиционно меньше, чем самих участников — не все решились предоставить свой лист на проверку.

Каждую работу, как рассказал региональный координатор акции, заместитель декана факультета Андрей Обжогин, специалисты перечитывали дважды, а работы отличников — трижды, чтобы комар носа не подточил. По словам проверяющих, многие были в шаге от «пятерки» — им не хватило до высшего балла буквально чуть-чуть. В прошлую субботу все желающие могли лично удостовериться, где именно допустили ошибку. На факультете организовали встречу для участников Тотального диктанта с показом и разбором работ. В течение двух часов филологи Надежда Федорова, Татьяна Романова, Эльвира Чуева и волонтеры разъясняли трудные места диктанта и отвечали на вопросы по тексту. За языковой консультацией обратились около 35 человек.

Нынешний диктант, по общему мнению, оказался не таким простым: он изобиловал орфограммами и знаками пунктуации. Лидерами по количеству допущенных ошибок стали слова «под мышкой» и «из-под». Как обычно, проявила себя и небезызвестная Ева Даласкина — этот вымышленный персонаж знаком каждому участнику Тотального диктанта. Ему приписывают все ослышки и описки, которые находят проверяющие в сданных работах. Что выкинула Ева Даласкина на этот раз, и какие еще слова оказались не по зубам пишущим, филологи обещали рассказать на предстоящем награждении отличников Тотального диктанта. Оно состоится в среду, 27 апреля, в 17.00, в аудитории 2-05 нового корпуса ЧГУ имени И.Н. Ульянова по адресу: Университетская, 38.