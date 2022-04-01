Участникам Тотального диктанта расскажут об оценках и ошибках

Хотите узнать, какую оценку вы получили за диктант? И если не пятерку, то что именно не так было написано?

Выяснить все это можно будет в субботу, 16 апреля с 12 до 14 часов. Всех участников Тотального диктанта в Чебоксарах и Новочебоксарске приглашают на встречу в Новый корпус ЧГУ им. И.Н. Ульянова (ул. Университетская, 38). На встрече люди смогут посмотреть свои работы, побеседовать с филологом, получить ответы на все интересующие вопросы о тексте диктанта.

Вход в корпус со стороны Дворца культуры, поточная аудитория 2-01