Поездки школьников профинансируют из бюджета

В рамках федеральной программы первые школьники из Чувашии смогут отправиться в путешествие в сентябре. Об этом стало известно на заседании комитета по реализации в республике национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В 2022 году в рамках этой программы смогут отправиться в путешествие свыше трех тысяч школьников Чувашии. Субсидирование поездок предусмотрено для обучающихся в 5-9-х классах, всего семь тысяч рублей для одного человека. На финансовое обеспечение проекта запланировано свыше двадцати двух миллионов рублей из федерального и республиканского бюджета.

«Национальный проект дает хорошие возможности. Благодаря федеральной программе туроператоры получат возможность реализовать готовые туристские продукты, включающие оказание услуг по проживанию, питанию, трансферу, проведению экскурсий и мастер-классов. География для путешествий самая обширная — от Чувашии до Калининграда», — отметил заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Сейчас готовится проект постановления правительства республики о порядке предоставления субсидий из бюджета субъектам туристской индустрии, которые обеспечат исполнение социального заказа в рамках программы.

Дмитрий Ковалев