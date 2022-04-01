Успешный дебют в «Советской Чувашии»

Владимир Нардин, корреспондент информагентства «Интерфакс»:

Одной из самых значимых своих публикаций на страницах «Советской Чувашии» назову репортаж с финала Всероссийского турнира «Кожаный мяч» осенью 2016 года. Организаторы регулярно меня, сотрудника «Интерфакса», приглашали на его финальные этапы, которые в разные годы проводились в разных городах страны. В тот раз он проходил в Казани и так совпало, что я как раз находился в Чебоксарах. А главное — в решающем матче легендарного детско-юношеского футбольного соревнования тогда участвовали игроки чебоксарской команды «Восток».

Я уже понимал, что это — отличный информационный повод для «Советской Чувашии». И за некоторыми моментами старался наблюдать глазами уже ее читателя, виртуально представляя отдельные блоки репортажа.

Тот игровой день запомнился многим — и накалом страстей на поле, и увлекательным репортажем у бровки этого же самого поля ведущими комментаторами «Матч ТВ» Георгием Черданцевым и Константином Геничем, и оживленной реакцией со стороны трибун. На одной из которых, кстати, расположились звезды отечественного футбола: Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Булыкин, Сергей Кирьяков, Руслан Нигматуллин, а также лично приветствовавшие меня, узнав среди некоторых коллег, Алексей Смертин и Дмитрий Сенников. И многие другие.

Несмотря на все старания, чебоксарская команда все же проиграла, но спустя некоторое время нашелся повод некоторым ее игрокам даже позавидовать: для участников финала был организован гала-матч, а их партнерами на поле стали те самые звезды российского футбола, ярко проявившие себя в свое время и на международной арене. Из чебоксарских игроков в состав одной из команд вошли полузащитник Егор Дубров и вратарь Сергей Никандров.

Мне удалось поговорить с представителями нашей команды «Восток», но усилить свой материал я решил мнениями Черданцева и Генича об ее игре. Общался я с ними поодиночке, но получилось так, словно кто-то из них кого-то подслушал — вот что значит профессиональный тандем. Их оценка сводилась к тому, что чебоксарские футболисты сыграли неплохо, но все же уступали сопернику (подмосковному «Дмитрову»), однако выход в финал — уже отличное достижение.

…Вскоре я отправил репортаж в редакцию «Советской Чувашии», а через некоторое время получил похвалу от ответственного секретаря Екатерины Казниной: «Спасибо за интересный материал!». Это не только приятно, но и важно: изюминка заключалась еще и в том, что это была моя дебютная публикация в «СЧ»! Да, у меня был давнишний опыт работы в газетах, но в последнее время интенсивная деятельность связана с новостным форматом информационного агентства. Поэтому такая оценка для меня была значимой. Дополнительный «бонус»: часть материала попала и на первую полосу. Дебют в главной газете республики удался!