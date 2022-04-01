Важны позитивные материалы

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА, олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе:

«Очень приятно, что газета «Советская Чувашия» не забывает освещать соревнования, в которых участвуют наши земляки. Помимо спортивных мне интересно читать материалы о жизни республики. Журналисты издания быстро реагируют на события, много интересной информации узнаешь со страниц «СЧ». В нынешнее время важно, чтобы газета не прекращала выпускать позитивные материалы. А в Год выдающихся земляков хотелось бы увидеть больше статей об известных спортсменах или общественных деятелях».