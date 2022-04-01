Хранят газету как память об успехах

ОКСАНА ВЕРБИНА, президент Федерации фитнес-аэробики и Федерации акробатического рок-н-ролла Чувашии:

«Что здесь скрывать… Я обычно всегда смотрю спортивную хронику. Мы наблюдаем, как ваша газета ярко и активно освещает тему спорта. Многим атлетам порой не хватает узнаваемости, и когда журналисты берут интервью у спортсменов, у них открывается второе дыхание! Спортсмены видят, что об их успехах пишет «СЧ», — они выкладываются на 100%. Самые юные спортсмены не только читают выпуски газеты, но и хранят их как добрую память о своих успехах.

Какой материал отложился в памяти? В вашей редакции работал спортивный журналист Александр Егоров — он очень долго привыкал к нашему виду спорта. Когда Александр пришел в первый раз на соревнования, то назвал наших девчонок танцовщицами. Все-таки фитнес–аэробика — это грация, высококоординационный вид спорта, как синхронное плавание. А он назвал нас танцовщицами! При этом Александр был очень креативным автором. Осталось приятное впечатление от его материала. Он написал так, как увидел.

Вообще ваша газета идет в ногу со временем. «СЧ» радует людей — это самое главное. Газета доводит до читателя актуальную информацию. Молниеносная реакция на события, происходящие в республике, — это подкупает».