Елена Тры, обозреватель «СЧ»:

Осенью 2019 года мне удалось, что называется, поймать за хвост большую журналистскую удачу. Причем она буквально приплыла ко мне по матушке Волге…

В то время я работала над материалом, посвященным жителям заволжских земель, что попали в зону затопления в годы строительства Чебоксарской ГЭС. В апреле 1979 года в тех краях случилось наводнение. На помощь людям прибыли спасатели, среди них был водолаз спасательной станции Вячеслав Малайкин. Как потом выяснилось, в настоящее время в Республиканской поисково-спасательной службе работает его сын. Евгений Малайкин оказался высококлассным водолазом, он мне много рассказал об отце, о себе и о любви к родной Волге.

Позднее в «СЧ» вышла статья «Рекою связанные судьбы», один из сложных и любимых мной материалов…

Спустя несколько дней, в субботу, когда я собиралась с младшим сыном на прием к врачу, позвонил Евгений, но уже по другому поводу. Он сообщил, что накануне вечером к берегу Волги причалил на байдарке француз, что через пару часов он уплывет, но я еще успею с ним переговорить. Признаться, рано утром мозг отказывался соображать, все было почти как в фильме моей молодости про гардемаринов: «Француз? Какой француз? Лиза, какой француз?! — Не могу знать, барышня…» Но что-то внутри подсказало — надо ехать! Поручив сына озадаченному супругу со словами «Вы к врачу, а я к французу», я, отчаянно мучимая совестью, выпорхнула из дома.

Уже возле спасательного поста на набережной меня вдруг осенило, а как я буду говорить с иностранцем. К счастью, 31-летний гость из Франции, представившийся Адриеном Клемансо, неплохо изъяснялся по-русски. За чашкой чая выяснили, что молодой человек в одиночку путешествует по Волге на каяке и мечтает проплыть самую длинную реку Европы от истока до самого устья.

Примерно через час мы с Евгением, вдохновленные речными приключениями путешественника, проводили его в большое плавание словно старого дорогого друга, с которым нас породнила Волга. Мы стояли на берегу, тихо смотрели на уплывающую вдаль маленькую байдарку, а душу переполняли эмоции — были и восторг, и переживания за этого смелого чудака. Скоро вышло интервью, а затем в редакцию пришло письмо на французском языке со словами благодарности от родных Адриена.

…К середине ноября Клемансо добрался–таки до Каспия, преодолев по великой реке 3530 км за 82 дня. По итогам путешествия он написал книгу «В объятиях Волги» и смонтировал фильм, не забыв поблагодарить в титрах всех, кто встретился на его нелегком, но безумно интересном пути. Было приятно, что среди чебоксарских друзей Адриен отметил «Советскую Чувашию» и автора этих строк. А историю с французским путешественником наша редакция признала одним из лучших материалов 2019 года…