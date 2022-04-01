«СЧ» идет в ногу со временем

МАРАТ ШАДАЕВ, директор школы № 3, г. Канаш:

«Просматривал недавно старые номера «СЧ» и обратил внимание на статьи: «Сладка вода в солдатской кружке», «Тех, кто в этом строю, нам забыть не дано…». Посвящены они шествию «Бессмертного полка», который воспитывает в нас патриотизм, хранит память, передаваемую из поколения в поколение. И я подумал, что в этом году в строй «Бессмертного полка» обязательно встанут герои, проявившие самоотверженность и отвагу в спецоперации на Украине.

Немало статей привлекли мое внимание и как учителя, и как постоянного читателя газеты. Запомнилась, например, статья «Можно устроить праздник, приезжайте!» о вручении народной артистке СССР Вере Кузьминой самой престижной театральной премии России «Золотая маска». Я не раз бывал на ее выступлениях, а Чувашский драматический театр, которому она посвятила всю свою жизнь, является моим любимым. Актриса не раз приезжала и в нашу школу. Ребята были восхищены ее талантом, способностью читать наизусть огромные произведения, и каждый раз провожали гостью бурными аплодисментами. И на вручении премии «Золотая маска» в Москве Вера Кузьмина произвела настоящий фурор, прочитав композицию из стихотворений Петра Хузангая «Тилли юррисем».

Этот год для «Советской Чувашии» знаменательный: она отметит 105-летие. Сердечно поздравляю коллектив редакции и всех читателей самой популярной газеты в республике. Она является авторитетным источником информации, не потерялась в глобальной информационной среде, моментально реагируя на все изменения, формируя общественное мнение.

Корреспонденты «Советской Чувашии» — настоящие мастера своего дела. Пусть газета и дальше идет в ногу со временем и остается оперативной, информационно-насыщенной и современной!»