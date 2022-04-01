В Чувашии в десятый раз написали Тотальный диктант

«Гроза рифмовалась с любовью…»

Тотальный диктант — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. 9 апреля, на время проведения акции, Русский драматический театр в Чебоксарах стал одной из площадок для тех, кто хотел проверить свои знания русского языка. Таким образом, театр вступил в команду Чувашского госуниверситета и газеты «Советская Чувашия», организующую уже 10 лет Тотальный диктант в Чувашии.

«Это настоящий праздник, который объединяет любителей слова, языка и культуры. Это возвращение в юность, когда мы пишем диктант на бумаге от руки, как в наши школьные годы. Отличная возможность проверить нашу грамотность и доказать себе, что быть грамотным не только модно, но и нужно и важно для каждого современного человека», — считает Алена Иванова, декан факультета филологии и журналистики ЧувГУ имени И.Н. Ульянова.

И действительно, многие из нас при слове «диктант» вспомнят свои школьные годы. Однако Тотальный диктант намного сложнее школьного. При этом с каждым годом акция «заманивает в свои сети» все большее число участников. Так и получается, что Тотальный диктант — настоящий праздник грамотности.

Как отметил региональный координатор акции, заместитель декана факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧувГУ Андрей Обжогин, просветительская акция в Чебоксарах проходит уже в десятый раз. «И что самое приятное, одной из площадок проведения диктанта впервые стал Русский драматический театр», — подчеркнул Андрей Александрович.

К слову сказать, Русский драматический театр локация для диктанта вполне удачная, и этот выбор не случаен. Во-первых, театр — это место, где сохраняется непрерывная традиция русской культуры и языка. Во-вторых, театр в этом году отмечает вековой юбилей.

Именно на площадке Русского драмтеатра первый раз писала диктант и министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова: «Замечательно, что есть такая просветительская акция, которая стала уже традицией. Я сама выпускница филологического факультета, тоже решила принять участие в Тотальном диктанте, чтобы проверить свои силы».

КСТАТИ Традиционно одной из крупнейших площадок диктанта в республике стал Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. Здесь проверили свои знания 250 любителей русского языка, 150 из них — студенты, преподаватели и сотрудники вуза. Площадка TruD для иностранцев, которые рискнули принять участие в написании диктанта, также традиционно базируется в ЧувГУ. Как рассказал Андрей Александров, ректор Чувашского госуниверситета, иностранные студенты довольно активны, в их среде много ребят, которые хорошо владеют русским языком и успешно справляются с написанием подготовленного для них текста.

Автором текста диктанта в этом году стала писательница Марина Степнова. Он о жизни мальчика-подростка, который живет в Воронеже конца XIX века и готовится к встрече с первой любовью. Участники диктанта в Чебоксарах писали третью часть текста — «Гроза». Эту главу со сцены театра читала заслуженная артистка Чувашии Людмила Казимир.

Вообще, атмосфера в этот день в театре была особенная. Нечасто зрительские места занимаются для того, чтобы не смотреть на сцену. Хотя чтение Людмилы Казимир отчасти и напоминало моноспектакль, в нашем случае «зрители» больше ориентировались на слух.

Было в этом какое-то очарование. Открытая сцена с декорациями вечернего спектакля, мягко настроенное освещение зала не отвлекали от диктанта, превосходная акустика позволяла расслышать все нюансы текста.

Мария Трофимова, студентка факультета информатики и вычислительной техники ЧувГУ писала Тотальный диктант впервые. То, что происходило это в театре, с его непередаваемым духом, только усиливало и без того яркие эмоции девушки. «Это так здорово! Здесь все очень атмосферно и красиво!» — сказала студентка.

Среди тех, кто писал Тотальный диктант в Русском драмтеатре, можно было встретить людей разного возраста, пола, рода занятий и опыта. Но все они собрались здесь с одной целью — показать свою любовь к тому самому великому, могучему, правдивому и свободному русскому языку.

Дмитрий Панфилов, студент ЧувГУ, оценил свои шансы не очень высоко: «Было интересно проверить свой уровень. Текст интересный, на мой взгляд сложный. Были моменты, когда сомневался в правильности написанного». В Тотальном диктанте он участвует первый раз, пришел вместе с друзьями, которые уговорили его проверить свои знания.

Пенсионерка Нина Владимирова тоже писала Тотальный диктант впервые. Для нее текст не показался сложным, но порой она не успевала за диктующим. «Текст написала полностью, но некоторые слова пропустила, потому что не успевала. Слышно было хорошо, замечательно, что мы писали диктант в театре. Но вот не успевала, наверное, двоечка будет», — рассказала пенсионерка, улыбаясь. Надеемся, прогноз Нины Васильевны относительно своей оценки не оправдается.

Игорь Васильев, Татьяна Проценко