Педагоги из Перми едут к нам за балетными талантами

Сегодня в Чебоксарах откроется XXVI Международный балетный фестиваль.

В программе его — не только хорошо знакомая классика и новые постановки (какие именно — смотрите в афише на 4-й странице «СЧ»). Во время фестиваля педагоги Пермского хореографического училища проведут предварительный отбор талантливых ребят, среди которых, как знать, может, найдется и новая Надежда Павлова. Как сообщают в Чувашском государственном театре оперы и балета, на просмотр, который пройдет 13 апреля с 14 до 17 часов, приглашают детей 10-11 лет, окончивших 4-й класс. Но перед этим их родителям необходимо заполнить анкету на сайте театра. Кстати, для нового директора оперного театра Андрея Попова эти дни вдвойне хлопотны. Во-первых, он впервые отвечает за проведение балетного фестиваля в Чебоксарах. Во-вторых, в начале апреля у него родился сын, и об этом радостном событии счастливый отец сообщил на своей странице ВКонтакте.