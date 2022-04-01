«Валдаи» выйдут в рейс ориентировочно 1 июня

Речные перевозки пассажиров по Волге обсудили руководитель Минтранса Чувашии Владимир Осипов и его коллега из Нижегородской области Павел Сергеев.

Стороны договорились, что в этом году запустят новый туристический маршрут между регионами. Туристов из Чебоксар в Нижний Новгород и обратно будет доставлять «Валдай 45Р». Путешественники также смогут посетить Козьмодемьянск и Макарьевский монастырь. Рассматривалось предложение и по запуску в Нижний Новгород регулярных пассажирских перевозок. А вот насчет поездок в Казань — вопрос почти решенный. Кстати, на днях получено свидетельство, которое позволит «Валдаям» ходить под флагом России. Примерно с 1 июня судна на подводных крыльях выйдут в рейс.