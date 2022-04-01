Дмитрий Мулендеев не оставил никаких шансов соперникам

Представитель Чувашии добился отличных результатов на заключительном этапе Кубка России по фристайлу, который проходил в городе Миассе (Челябинская область). Несмотря на окончание сезона, наш спортсмен смог сохранить силы на заключительные старты.

Сначала на непростой трассе горнолыжного курорта «Солнечная долина» подопечный старшего тренера национальной сборной и также нашего земляка Никиты Васильева завоевал золотую награду в слоупстайле. А спустя несколько дней Дмитрий Мулендеев выиграл такую же награду и в биг-эйре.

Сразу после окончания соревнований Дмитрий в разговоре с корреспондентом «СЧ» подвел итоги сезона. «Я вышел на хороший уровень. В конце сезона на чемпионате России и на финале кубка удалось показать сильную программу, но спортивная форма подошла не в очень правильный момент», — сказал он.

Момент пика формы должен был совпасть с отбором на Олимпийские игры в Пекине, но нашему спортсмену не удалось поехать на главные игры четырехлетия. Не хватило квалификационных очков… «С пиком формы к Олимпиаде немного не угадали, но и в топ-10 на Кубке мира для набора важных очков было очень тяжело попасть. Например, на соревнованиях в Австрии немного не хватило сложности в прыжках, — рассказал Дмитрий. — Я доволен сезоном, уже второй год участвую в мировом кубке, выезжаю со своей соревновательной программой. Очень сложно делать то, что планируется — на Кубке мира ответственность вырастает вдвое».

А какие планы на будущее? Со слов Дмитрия, до начала сборов в межсезонье он возьмет в руки бормашину и поработает стоматологом, а дальше уже полностью погрузится в тренировочный процесс. Если наших спортсменов не допустят до международных стартов, то одним из вариантов продолжения своей карьеры Дмитрий рассматривает уход в коммерческую деятельность.