Ярмарки выходного дня сбивают цены

Снижение цен на действующих ярмарках выходного дня к уровню среднерыночных стало более заметным, чем ожидалось. Об этом заявил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов на вчерашней правительственной планерке.

Такие ярмарки направлены не просто на обеспечение горожан сельхозпродукцией, но и на стабилизацию ценовой ситуации в республике. 39 ярмарок работают в большинстве городов и районов со 2 апреля в течение всего месяца. Места для продавцов–сельхозпроизводителей предоставляются бесплатно.

По словам министра, ставилась задача держать цены на уровне минимум на 20% ниже рыночных. В итоге картофель продается на 27,4% дешевле, капуста — на 24%, свекла — на 38%, лук — на 35%. Особенно активно участвуют в работе ярмарок сельхозпроизводители Батыревского, Моргаушского, Цивильского, Чебоксарского районов, Чувашпотребсоюза.

В ближайшие дни развернется продажа семенного картофеля. На прошедшей межрегиональной картофельной выставке царил настоящий ажиотаж с его покупкой, вот и решено было продлить это дело уже в «ярмарочном» формате.