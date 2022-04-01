Ярмарки выходного дня сбивают цены

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Только в первый день работы ярмарок было реализовано более 8 тонн сельхозпродукции на сумму 1,6 млн рублей. Пенсионерам покупки доставляли бесплатно. Фото cap.ru

Снижение цен на действующих ярмарках выходного дня к уровню среднерыночных стало более заметным, чем ожидалось. Об этом заявил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов на вчерашней правительственной планерке.
Такие ярмарки направлены не просто на обеспечение горожан сельхозпродукцией, но и на стабилизацию ценовой ситуации в республике. 39 ярмарок работают в большинстве городов и районов со 2 апреля в течение всего месяца. Места для продавцов–сельхозпроизводителей предоставляются бесплатно.
По словам министра, ставилась задача держать цены на уровне минимум на 20% ниже рыночных. В итоге картофель продается на 27,4% дешевле, капуста — на 24%, свекла — на 38%, лук — на 35%. Особенно активно участвуют в работе ярмарок сельхозпроизводители Батыревского, Моргаушского, Цивильского, Чебоксарского районов, Чувашпотребсоюза.
В ближайшие дни развернется продажа семенного картофеля. На прошедшей межрегиональной картофельной выставке царил настоящий ажиотаж с его покупкой, вот и решено было продлить это дело уже в «ярмарочном» формате.

Опубликовано: 5 апреля 2022 г.


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