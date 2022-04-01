Почести по труду

Указами Главы Чувашии от 29 и 30 марта государственными наградами отмечены 25 жителей республики

орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» награждены Зайцев Николай Архипович — ветеран труда, г. Чебоксары и Митрофанов Петр Митрофанович — член президиума Союза ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики;

медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден Хренов Юрий Иванович, председатель Алатырской районной организации Союза ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики;

Почетной грамотой Чувашской Республики — Кузьмин Альберт Германович — глава Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района, Орлова Елена Николаевна — учитель Красночетайской средней общеобразовательной школы;

знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» — Ефимов Вячеслав Михайлович — глава Ефремкасинского сельского поселения Аликовского района, Петрова Наталия Александровна — глава Малобикшихского сельского поселения Канашского района.

Также присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Альгешкиной Татьяне Петровне — заместителю директора по учебно-воспитательной работе Красночетайской средней общеобразовательной школы;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» — Бродюковой Эльвире Геннадьевне — учителю Красночетайской средней общеобразовательной школы, Ильиной Оксане Разиновне — учителю средней общеобразовательной школы № 2 города Новочебоксарска;

«Заслуженный изобретатель Чувашской Республики» — Иванщикову Юрию Васильевичу — заведующему кафедрой технического сервиса инженерного факультета Чувашского государственного аграрного университета, кандидату технических наук, доценту;

«Заслуженный лесовод Чувашской Республики» — Богданову Сергею Васильевичу — заместителю директора Шемуршинского лесничества, Виняеву Алексею Геннадьевичу — начальнику участка Порецкого участкового лесничества Шумерлинского лесничества;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» — Анисимовой Валентине Юрьевне — вице-президенту Союза артистов эстрады, Ефимовой Татьяне Николаевне — заведующей Новобуяновским домом культуры Централизованной клубной системы Янтиковского района, Парферьевой Римме Витальевне — преподавателю Яльчикской детской школы искусств, Степановой Розе Витальевне — члену комитета по культуре Чувашского национального конгресса, главному администратору Чувашского государственного ордена Дружбы народов театра юного зрителя имени М. Сеспеля, Порфирьевой Елене Николаевне — редактору вурнарской районной газеты «??нтер? ?ул?» («Путь победы»);

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» — Агеевой Марине Евгеньевне — технологу цеха производства полимерной тары филиала АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», Демину Сергею Юрьевичу — механику железнодорожного цеха филиала АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов»;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» — Горлановой Нине Александровне — генеральному директору ОАО «Чувашхмельпром», Цивильский район, Григорьеву Юрию Анатольевичу — агроному СХПК «Труд», Батыревский район;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» — Васильевой Наталье Викторовне — начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Волкову Юрию Олеговичу — техническому директору — главному инженеру ООО «Новоюжный Калининского района», г. Чебоксары, Михайлову Борису Владимировичу — водителю ООО «Энергосеть», Янтиковский район.