Почему необходимо соблюдать действующие ковид-ограничения

Ситуация с коронавирусной инфекцией в республике постепенно улучшается. Однако действующие ограничения пока надо неукоснительно соблюдать, сказал вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов на вчерашней еженедельной правительственной планерке.

В частности, темп высвобождения ковидного коечного фонда ускорился, тестирование идет также в достаточном количестве. Ежедневная статистика заболевания — в диапазоне 60-70 случаев. Соответственно снижается смертность от ковида. На амбулаторном лечении находятся 625 пациентов.

Все это не означает, что действующими ограничительными мерами, предусмотренными указами Главы республики и постановлениями Главного санитарного врача России, можно пренебрегать, считает министр. Речь идет о масочном режиме и других мерах. Ситуация в разных регионах неодинаковая, где-то маски отменили, а где-то с этим решили повременить. Чувашия тут не исключение, ведь риск нового роста числа заражений достаточно высокий.