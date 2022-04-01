Панорама театра и набережной с кучи песка. Чебоксары, 28 октября 1982 года

«Строительство в Чебоксарах принимает все более и более широкий размах. Старожилы, с которыми приходилось разговаривать, интересуются: что же дальше будет? А ничего, товарищи, не будет. Будет только хороший город, от которого, пожалуй, старого-то только и останется одно название».

Слова эти были написаны в 1936 году, когда почти вся городская жизнь была сосредоточена на Красной площади. До начала 1950-х годов Красной (Базарной) площадью назывались не только торговые ряды, и не только место перед трибуной для проведения различных мероприятий — это была часть города, ограниченная с севера речкой Чебоксаркой, с юга торговым рядом, с востока улицей Союзной, с запада Речным переулком. То есть то место, которое мы и видим на фотографии.

…Но перенесемся в 1982 год. Заголовок не мы придумали — так сам Василий Леонтьевич обозначил этот снимок в блокноте. Залез он как-то на кучу песка, о которой мы говорили в прошлый раз, и сфотографировал весь этот пейзаж. Что-то изменилось с прошлого раза, но что? Правильно — здания гостиницы «Волга» уже нет. И речки Чебоксарки тоже не стало, вернее она есть, но потеряла свое прежнее русло. Видите на первом плане справа два неприметных фигуристых столбика? Это остатки каменного моста на улице Розы Люксембург, под которым и текла речка. А сейчас она разлилась по всей площади будущего залива, да и то большую часть этой лужи образовывает вода, стекающая с «кучи песка». Все дело в том, что «…намывали толстый слой песка с помощью труб, по которым гнал пульпу (смесь песка с водой) земснаряд», песок оставался, а водичка возвращалась в Волгу. Казалось бы, зачем такая «куча», ведь ложе будущего залива и так уже было замыто песком? Нет, его требовалось еще очень и очень много — укрепление откосов вертикальной набережной, замыв дна первой части залива, прочее, прочее… А так как земснаряд зимой не работал, то за лето создавалась резервная база, затем она уходила по назначению и все начиналось сначала. И так в течение нескольких лет.

Снова вернемся в лето 1936 года. Слова, с которых мы начали наш рассказ, были напечатаны газетой «Красная Чувашия» в заметке под названием «Темной ночью», и рассказывалось в ней о злоключениях гражданина, угодившего ночью на улице Чувашской (К. Иванова) в канаву, предназначенную для прокладки водопроводных труб к ЦИКовскому дому. «Товарищи, спасите жертву строительства…» орал он, пока его не вытащили случайные прохожие. Заканчивалась заметка так: «Так что лучше над канавами устанавливать фонарь. И не трудно, а главное, безопасно для пешеходов». Но в конце 1982 года уже не было на бывшей улице Розы Люксембург фонарей, да и пешеходной дороги тоже не было, угоди тогда в канаву — не докричишься. До Волги добирались по улице Союзной, или же вдоль западного косогора. И продолжалась все это до 1995 года, пока не началось строительство дамбы, а в 1997 году образовался и сам залив. На такой ноте мы, пожалуй, и закончим обзор фотографий Евдокимова Василия Леонтьевича, рассказывающих о строительстве инженерной защиты города.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова