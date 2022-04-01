Призывник-уклонист заплатит крупный штраф и отправится служить

В Чебоксарах молодой человек признан виновным в уклонении от призыва на военную службу. В декабре прошлого года он, получив повестку об отправке к месту службы, в назначенный день не явился на призывной пункт. Хотя не имел законных оснований для освобождения и отсрочки от армии, со здоровьем у него все было в порядке.

Военкомат разыскал парня, его доставили на сборный пункт. Однако призывник сбежал оттуда. На следующий день беглеца обнаружили по месту жительства и вновь доставили на сборный пункт. Там он убедил сотрудников военкомата, что ему необходимо забрать из дома документы и вещи. И в их сопровождении вернулся в квартиру. Но и на этот раз сбежал, выпрыгнув из окна второго этажа. В военкомате его больше не видели. Однако на скамье подсудимых он все же оказался.

Суд приговорил «уклониста» к штрафу в 15 тысяч рублей. Прокуратура с приговором не согласилась, посчитала наказание чрезмерно мягким. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики учла это мнение и изменила приговор, назначив уклонисту штраф уже в 50 тысяч рублей.

В Следственном управлении СК России по Чувашии разъяснили, что в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» не подлежат призыву на военную службу граждане, отбывающие наказание в виде обязательных либо исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы. А также имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, если в отношении них ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело уже передано в суд. Учитывая, что в данном случае злоумышленнику в качестве основного наказания назначен штраф, в соответствии со ст. 86 УК РФ судимость будет погашена по истечении года с момента исполнения им наказания. А потом молодой человек вновь может быть призван на военную службу до достижения им возраста 27 лет.