На Госуслугах теперь можно зарегистрироваться с 14 лет

С 1 апреля дети старше 14 лет могут самостоятельно регистрироваться на портале Госуслуг. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Это решение призвано упростить доступ школьников к цифровым ресурсам, избавить детей и их родителей от посещения всевозможных инстанций и сбора документов. Теперь несовершеннолетние граждане смогут пользоваться сервисами через личную учётную запись – узнать, что задано в школе, какие оценки выставлены, получить информацию о поступлении в учебное заведение или воспользоваться другими услугами.

Для регистрации нужно указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Детей младше 14 лет могут зарегистрировать на портале их родители, которые являются пользователями Госуслуг.