Горожане смогут купить сельхозпродукцию напрямую у производителей

Выгодно и тем, кто покупает, и тем, кто продает

В Чебоксарах и Новочебоксарске 2 апреля откроются сельскохозяйственные ярмарки. В столице республики для них определили три места: территории перед универмагом «Шупашкар», ТК «Северная» и торговый комплекс «Николаевский». В Новочебоксарске ярмарки развернутся по улице Винокурова, 21 и 64. Торговые места предоставляются бесплатно всем сельхозтоваропроизводителям.

«Традиционные ярмарки для них — это хорошая возможность реализовать продукцию без посредников, — отметил вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов. — Они получают хорошие точки для сбыта. То есть выгоду должны почувствовать и те, кто продает и те, кто покупает».

Дмитрий Ковалев