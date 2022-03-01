Сотрудники ГИБДД перехватили несовершеннолетних, сбежавших от опекуна

На автозаправочной станции в Козловском районе среди ночи была замечена троица безнадзорных подростков. Работники АЗС сообщили об этом в полицию и решили не отпускать ребят до приезда патрульного экипажа.

Юных путешественников, которые решили самостоятельно добраться до Новочебоксарска, где проживает родственник одного из них, напоили чаем и передали инспекторам отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД, которые первыми среагировали на сообщение. Стражи дорог доставили троицу в отделение полиции.

15-летние юноша с девушкой и 10-летняя девчушка воспитываются в приемной семье в одном из населенных пунктов Козловского района. Их опекун воспитала уже не одно поколение детей, оставшихся без попечения родителей, но, видимо, не со всеми из сирот ей удается найти общий язык. Не так давно под опекунством местной жительницы было шестеро ребятишек разного возраста, но одного из мальчишек пришлось изъять из семьи из-за его постоянных побегов. Сотрудники по делам несовершеннолетних ОМВД России по Козловскому району и органы соцзащиты надеялись, что после этого климат в доме улучшится, но теперь в бега подались еще трое подопечных пенсионерки.

Сбежавшие ребята жаловались на отсутствие сотовых телефонов и карманных денег, хотя двух оставшихся девочек условия вполне устраивали и на «вольные хлеба» их не тянуло. В любом случае заинтересованным ведомствам необходимо совместно досконально разобраться в причинах «самоволок» в этой семье. А до выяснения всех обстоятельств сбежавшую компанию отправили в социальный центр. Скорее всего, подросткам будут подыскивать других опекунов, иначе им придется вернуться в детский дом.