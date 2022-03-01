«Для айтишников перерыв в работе – как понижение квалификации»

Правительство страны утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов отечественных компаний, работающих в области информационных технологий. Соответствующее постановление подписал на этой неделе председатель правительства Михаил Мишустин.

Для получения отсрочки, сообщают на сайте правительства РФ, компании должны направить соответствующий список специалистов в Минцифры до 1 мая 2022 года, где сформируют общий список для Минобороны и в дальнейшем военкоматов. Постановлением также утверждён перечень вузовских специальностей и направлений подготовки, которые позволяют претендовать на отсрочку. В их числе математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и другие – всего более 60 направлений.

Для «СЧ» эту новость прокомментировал ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров.