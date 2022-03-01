«Для айтишников перерыв в работе – как понижение квалификации»

Правительство страны утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов отечественных компаний, работающих в области информационных технологий. Соответствующее постановление подписал на этой неделе председатель правительства Михаил Мишустин.
Для получения отсрочки, сообщают на сайте правительства РФ, компании должны направить соответствующий список специалистов в Минцифры до 1 мая 2022 года, где сформируют общий список для Минобороны и в дальнейшем военкоматов. Постановлением также утверждён перечень вузовских специальностей и направлений подготовки, которые позволяют претендовать на отсрочку. В их числе математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и другие – всего более 60 направлений.
Для «СЧ» эту новость прокомментировал ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров.
«Из года в год увеличивается количество бюджетных мест на IT-специальности. В этом году в ЧувГУ только на факультете информатики и вычислительной техники выделено почти 300 бюджетных мест для будущих специалистов по информационным технологиям, — отметил он. — Сегодня на рынке труда это одна из самых востребованных профессий, наши студенты трудоустраиваются еще до защиты диплома, а многие приходят к нам с уже готовыми рабочими кейсами по программированию.
Раньше было так, что во время или после учебы ребята могли получить повестку в армию. А в IT-технологиях перерыв в работе – почти как понижение квалификации. Но сейчас ситуация другая – для IT-специалистов будет работать автоматическая отсрочка от армии, нужно только предоставить необходимые документы в военкомат. Отсрочку могут получить молодые люди до 27 лет с высшим образованием, работающие в IT-компаниях больше года, и молодые специалисты со стажем менее года, если они окончили вуз за год до назначения на должность.
Наши специалисты высоко ценятся на мировом IT-рынке, поэтому у государства в приоритете не введение ограничений и запретов, а развитие сферы IT и её специалистов, и уже заработали такие меры поддержки как налоговые льготы, освобождение от контрольных проверок, отсрочка от армии, доступные льготные кредиты и ряд других.
IT-отрасль приобрела сегодня стратегическое значение, и меры, предпринимаемые правительством для ее поддержки, без сомнения послужат ее дальнейшему укреплению и развитию. А это, в свою очередь, позволит привлечь в сферу IT еще больше заинтересованной молодежи».