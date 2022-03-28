Как трудоустроиться по специальностям в сфере строительства и ЖКХ?

Безработные граждане Российской Федерации, Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также лица без гражданства, имеющие статус беженца, могут зарегистрироваться и разместить резюме на цифровой отраслевой платформе Кадрового центра Минстроя России ­­– ckc.roskapstroy.ru.

Такая возможность появилась в соответствии с Протоколом заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.

В новых экономических условиях Президиум (штаб) организовал работу по обеспечению еженедельного мониторинга высвобождения рабочих мест в строительной отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве, принятию мер по сохранению рабочих мест и оперативных мер по перенаправлению трудовых ресурсов.

Новая возможность трудоустройства с помощью цифровой платформы Кадрового центра Минстроя России нацелена на содействие трудоустройству в строительной отрасли и ЖКХ.

Согласно статистике, на текущий момент потребность строительных компаний и организаций Чувашии в кадрах строительной сферы и ЖКХ составляет порядка 420 человек. Востребованы механизаторы, каменщики, монолитчики, специалисты по отделочным работам – ряд требующихся специалистов достаточно широк.