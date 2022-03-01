Чувашия готовится к осложнениям на рынке труда и к приему первоклассников

Ситуация с занятостью населения в республике в ближайшее время может осложниться. Какие меры предпринимаются для смягчения безработицы? Об этом шла речь на вчерашней еженедельной правительственной планерке, которую провел Глава республики Олег Николаев.

ПОРУЧЕНИЕ.

Каждому отраслевому министру проанализировать все меры поддержки занятости. Прежде всего, в части ускоренной переподготовки специалистов на базе центра опережающей профессиональной подготовки, площадок образовательных учреждений и самих предприятий.

На 4 марта в органах занятости зарегистрировано 4,5 тысячи безработных против 5 тысяч на начало года, доложила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Уровень безработицы составил 0,75% — допандемийное значение. Однако это не должно расслаблять. В сложившейся экономической ситуации со стороны работодателей возможно введение режима неполного рабочего дня и простоев.

Правительство страны приняло ряд решений для снижения напряжения на рынке труда, напомнила министр. Это, в частности, создание рабочих мест для людей, находящихся под риском увольнения. Предусмотрено возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда на период не более 3 месяцев. Другая мера предполагает финансирование затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ. Ею смогут воспользоваться люди, зарегистрированные в службе занятости, причем пособие по безработице на время общественных работ за ними сохранится.

Предусматривается также переподготовка кадров в связи с внедрением предприятиями новых технологий, новаций. На это предполагается выделить из расчета на одного работника до 60 тыс. рублей, сказала министр. А при трудоустройстве граждан в возрасте до 30 лет работодателям обещана частичная компенсация на выплату молодым специалистам заработной платы. Это касается, прежде всего, выпускников колледжей без опыта работы, инвалидов.

Глава республики заострил внимание министров на необходимости проанализировать меры поддержки занятости с точки зрения их применения непосредственно на предприятиях — с тем чтобы возникающие проблемы на местах незамедлительно нивелировались.

ЦИФРА На 600 первоклассников больше будет в Чебоксарах в следующем учебном году

Министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров рассказал о том, как организован прием заявлений в первые классы на 2022–2023 учебный год. Школ, которые нынче примут первоклашек, в республике насчитывается 587. По предварительным прогнозам, ребят, начавших свой путь к знаниям, будет более 16,8 тысячи, в том числе в Чебоксарах — около 9 тысяч.

Заявления на прием в первый класс принимаются через портал общеобразовательных услуг или Единый портал госуслуг. Можно прийти и непосредственно в школу.

ПОРУЧЕНИЕ.

Активизировать участие школьных преподавателей чувашского языка при создании тематического материала в виде обучающих анимационных фильмов.

Как доложила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, в рамках мероприятий по изучению, сохранению и развитию чувашского языка в 2021 году в библиотеки было направлено порядка 16 тыс. экземпляров книг на родном языке. В нынешнем году заключен контракт с Чувашским книжным издательством на приобретение таких книг. Идет активное взаимодействие с регионами, где есть чувашские диаспоры. Для повышения мотивации к изучению чувашского языка при поддержке правительства республики и фонда «П?рле» созданы анимационные фильмы с привязкой к учебнику чувашского языка нового поколения.

Большой блок тематических мероприятий запланирован в течение месячника, посвященного чувашскому языку. Олег Николаев предложил собрать инициативы со стороны школьных преподавателей чувашского языка при создании анимационных фильмов.

ПОРУЧЕНИЕ.

Ужесточить дисциплину заключения контрактов по федеральным и республиканским проектам в рамках национальных проектов.

В целом этот процесс идет по плану, сообщил на планерке Глава Чувашии, и у нас есть все законодательные и прочие предпосылки делать быстро и качественно. Но вызывает неудовлетворение то, что значительная часть работы исполняется в самые последние сроки, отметил он, уточнив, что многие регионы страны к концу марта имели стопроцентную контрактацию.

«В этой связи, — подчеркнул Николаев, — министрам надо проанализировать проблемы, которые возникали, и сделать соответствующие выводы. Сейчас надо сосредоточиться на реализации запущенных процессов. Есть опасения, что и далее контрактация останется на последнюю неделю. В некоторых муниципалитетах мы можем не увидеть заключенных контрактов».

Олег Николаев предупредил глав администраций, что продления сроков просто не будет. Если нет контрактации, деньги уйдут в резервный фонд — согласно ранее принятому решению. Тем не менее некоторые местные главы, не завершив «контрактные дела», отправились в отпуска. Но долго отдыхать им не придется — Глава республики поручил отозвать с отдыха руководителей наиболее проблемных в этом плане муниципалитетов.