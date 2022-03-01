Газетные киоски — за и против: мнение чебоксарцев

Нужны ли в Чебоксарах отдельно стоящие газетные киоски? Опрос на эту тему прошел на портале «Открытый город». Больше половины проголосовавших решили — киоски нужны, поскольку печатная пресса достаточно популярна и публикует более проверенную информацию, нежели, к примеру, социальные сети. 45% участников опроса, наоборот, посчитали, что без киосков можно обойтись, ведь оперативная информация есть и в интернете. А более 60 горожан (около 4%) высказали свое мнение в комментариях — предложили, например, увеличить в киосках ассортимент продукции, ведь приобретать там печатные издания очень удобно… Как сообщают в администрации Чебоксар, итоги опроса переданы в управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства для принятия окончательного решения.