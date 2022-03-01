В селе Комсомольском детсадовцев научили мастерить скворечники

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На примере домика-образца активисты «Молодой гвардии Единой России» показали малышам, из каких частей состоит жилище для птиц, объяснили, какие инструменты и материалы необходимы для его изготовления. Домашним заданием для воспитанников садика «Радуга» стало сделать такие же скворечники в компании с папами и мамами. В помощь ребятам гости подготовили карточки-подсказки по технике работ.

«Найти жилье перелетным птицам непросто. С помощью подсказок, дети вместе с родителями легко построят скворечники и установят их около своих домов», — рассказал организатор мастер-класса Василий Кокарев.
Опубликовано: 29 марта 2022 г.


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