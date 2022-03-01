Стартовала федеральная программа бесплатного переобучения

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Подать заявку можно на портале «Работа России». Записаться на обучение могут следующие категории соискателей:

  • граждане до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не могут найти работу;
  • молодежь до 35 лет без профессионального или высшего образования;
  • молодые люди до 35 лет, находящиеся под риском увольнения;
  • студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности;
  • молодые мамы в декрете;
  • неработающие матери дошкольников;
  • граждане 50 лет и старше;
  • предпенсионеры.

Соискателям доступно свыше 23 тыс. образовательных программ.

Опубликовано: 28 марта 2022 г.


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