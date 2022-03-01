Стартовала федеральная программа бесплатного переобучения

Подать заявку можно на портале «Работа России». Записаться на обучение могут следующие категории соискателей:
- граждане до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не могут найти работу;
- молодежь до 35 лет без профессионального или высшего образования;
- молодые люди до 35 лет, находящиеся под риском увольнения;
- студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности;
- молодые мамы в декрете;
- неработающие матери дошкольников;
- граждане 50 лет и старше;
- предпенсионеры.
Соискателям доступно свыше 23 тыс. образовательных программ.