Стартовала федеральная программа бесплатного переобучения

Подать заявку можно на портале «Работа России». Записаться на обучение могут следующие категории соискателей:

граждане до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не могут найти работу;

молодежь до 35 лет без профессионального или высшего образования;

молодые люди до 35 лет, находящиеся под риском увольнения;

студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности;

молодые мамы в декрете;

неработающие матери дошкольников;

граждане 50 лет и старше;

предпенсионеры.

Соискателям доступно свыше 23 тыс. образовательных программ.